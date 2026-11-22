Peyton Miller se convirtió en el quinto jugador más joven en marcar un gol en la historia de los playoffs de la MLS Cup, Matt Turner realizó dos atajadas y el New England Revolution venció el sábado por 2-0 al Philadelphia Union 2-0 para abrir una serie de primera ronda al mejor de tres.

El New England, tercer preclasificado, avanzará a las semifinales de la Conferencia Este con una victoria en el Juego 2 el próximo sábado.

Miller, de 19 años, anotó de volea tras un centro perfectamente colocado de Jack Harrison desde la línea de banda derecha hacia el segundo palo; el balón rebotó en el travesaño para poner el 2-0 en el minuto 73.

Harrison, que ingresó en el minuto 62, disputó su primer partido desde el 9 de septiembre después de perderse dos meses por una lesión en el cuádriceps.

Miller, en un contraataque, sacó un disparo desde la frontal del área que se desvió en Nathan Harriel para un autogol que le dio al Revolution la ventaja 1-0 en el minuto 10.

Los equipos juegan el próximo sábado en Subaru Park.

OTROS JUEGOS

El uruguayo Joaquín Valiente anotó dos goles en el segundo tiempo en un lapso de dos minutos, Samuel Sarver añadió un tanto en el tiempo de compensación y el FC Dallas venció el sábado 3-0 a los Timbers de Portland en el primer juego de su serie al mejor de tres en la primera ronda de los playoffs de la Copa MLS.

Dallas, segundo preclasificado de la Conferencia Oeste, puede eliminar a los Timbers con una victoria en el segundo juego el próximo sábado.

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