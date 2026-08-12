Presidente de CBS Sports niega que haya plazo para decidir el futuro de Tony Romo

El presidente de CBS Sports, David Berson, manifestó el martes que no tiene un calendario para tomar una decisión sobre el futuro de Tony Romo.

Romo, el principal analista de la NFL de la cadena, está de licencia, un mes después de su arresto en el estado de Wisconsin, bajo sospecha de operar un vehículo bajo los efectos del alcohol.

“Es una situación en evolución y, por lo tanto, todavía la estamos evaluando”, comentó Berson durante un evento de la cadena.

Berson también indicó a los reporteros que la decisión de poner a Romo en una licencia indefinida tenía como objetivo mantener la atención en los partidos y alejarla de la situación legal del ex quarterback.

“Tuvimos que considerar el impacto en nuestra imagen y en nuestra marca. Eso es muy importante para nosotros. Ya sea en los partidos, el marketing, las relaciones públicas, las redes sociales, el enfoque debe y tiene que estar en nuestra presentación y no en ningún otro factor”, expresó.

El analista JJ Watt se unirá al cronista Jim Nantz y a la reportera a pie de campo Tracy Wolfson en el principal equipo de la NFL de CBS Sports durante la ausencia de Romo. Su primer partido será el 13 de septiembre, cuando los Vikings de Minnesota reciban a los Packers de Green Bay.

Watt se incorporó a CBS en 2023. Fue analista en “The NFL Today” durante dos temporadas antes de formar dupla con Ian Eagle en el segundo equipo de la cadena a partir de la temporada pasada. Ross Tucker ha sido ascendido al segundo equipo.

Anteriormente, trabajó con Eagle en transmisiones de radio para Westwood One.

Romo, de 46 años, ha sido el principal analista de partidos en la cobertura de la NFL de CBS desde 2017, después de haber sido seleccionado cuatro veces al Pro Bowl durante una carrera como jugador que se extendió de 2004 a 2016 y que transcurrió íntegramente con Dallas.

Fue arrestado el 23 de julio después de que conducía hacia el sur por la Interestatal 43 en Wisconsin. Según la Oficina Policial del Condado de Milwaukee, Romo tuvo un mal desempeño en las pruebas de sobriedad en el lugar antes de ser arrestado, fichado y puesto en libertad.

Tiene programada una comparecencia ante el tribunal el 21 de septiembre.

Romo, de ascendencia mexicana, asistió a la escuela secundaria a unos 56 kilómetros al suroeste de Milwaukee, en Burlington, Wisconsin.

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