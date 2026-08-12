Acuerdo récord de 12.500 millones: Josh Kushner y Bob Iger compran a los Lakers de Los Ángeles

Los Lakers de Los Ángeles están siendo vendidos a los empresarios Josh Kushner y Bob Iger por un precio récord, la segunda venta de este tipo en un año.

Este acuerdo de venta es de 12.500 millones de dólares, según una persona familiarizada con los términos que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato el miércoles porque ninguna de las partes reveló detalles específicos.

ESPN informó primero que Kushner e Iger están comprando la franquicia más valiosa de la NBA, que el año pasado fue valorada en 10.000 millones de dólares cuando Mark Walter adquirió una participación de control a la familia Buss. Los dos empresarios habían participado en los intentos de conseguir un equipo de expansión para Las Vegas.

Al comprar a los Lakers, Iger y Kushner simplemente no tienen que esperar esa decisión. La expansión, si ocurre, podría concretarse en la temporada 2028-29.

La venta aún necesitará la aprobación de la junta de gobernadores de la NBA, y ese proceso puede tardar varias semanas. La próxima reunión de la junta está programada para el próximo mes en Nueva York.

El precio de 12.500 millones de dólares no solo marca un récord para el deporte profesional en Estados Unidos, sino que continúa una tendencia de valores de franquicias de la NBA que se disparan. Hace apenas tres años, Michael Jordan vendió su participación mayoritaria en los Hornets de Charlotte por una valoración de 3.000 millones de dólares, y los Celtics de Boston fueron vendidos el año pasado con una valoración de poco más de 6.000 millones de dólares, lo que entonces fue un récord.

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El redactor de baloncesto de AP Tim Reynolds contribuyó a este informe.

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