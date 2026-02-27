Stay up to date with notifications from The Independent

Kevin Durant anota 40, su máximo número de la temporada, y Rockets remontan para vencer a Magic

Kevin Durant logró su mejor cifra de la campaña con 40 puntos, incluidos 26 en la segunda mitad, y los Rockets de Houston borraron una desventaja de 19 unidades en menos de cuatro minutos para superar el jueves 113-108 al Magic de Orlando.

Reed Sheppard entró desde la banca de Houston para aportar 20 puntos, al encestar cinco triples en la segunda mitad. Alperen Sengun sumó 16 puntos, seis rebotes y cinco asistencias.

Desmond Bane encabezó al Magic con 30 unidades. Paolo Banchero añadió 19 tantos , nueve asistencias y ocho rebotes.

Jalen Suggs, que ingresó desde la banca del Magic por primera vez esta temporada, anotó tres puntos en 13 minutos tras perderse tres partidos por espasmos en la espalda.

Bane encestó sus cinco intentos de triple en la primera mitad, lo que ayudó a Orlando a tomar ventaja de 53-43.

