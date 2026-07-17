Mets-Filis y Vancouver-Chicago se ven afectados por humo de incendios forestales

La hora de inicio del partido de la MLB entre los Mets de Nueva York y los Filis el jueves en Filadelfia se adelantó una hora debido a preocupaciones por la calidad del aire a causa del humo de incendios forestales procedente de Canadá y del norte de Minnesota, y un partido de la MLS en Chicago fue pospuesto.

Un humo denso y acre de incendios forestales oscureció los cielos en Estados Unidos desde la región de los Grandes Lagos hasta partes de la Costa Este, redujo la visibilidad y motivó advertencias de que respirar el aire al aire libre podría ser peligroso.

Funcionarios de muchas ciudades instaron a los residentes a permanecer en interiores o a usar mascarillas afuera, ya que la calidad del aire alcanzó niveles de insalubre a peligrosa, lo que significa que es perjudicial para cualquiera, independientemente de sus condiciones de salud. El Servicio Meteorológico Nacional indicó que un persistente sistema de alta presión ha atrapado el humo cerca del suelo.

La región de Filadelfia está experimentando cielos con humo y bruma. El inicio del juego se movió a las 6:10 de la tarde EDT desde las 7:10 de la tarde Es el único partido en el calendario de las Grandes Ligas tras la pausa de esta semana por el Juego de Estrellas.

“Definitivamente es diferente. No es la mejor idea, supongo, salir aquí y jugar con este tipo de clima, pero lo estamos haciendo”, señaló el primera base de los Filis, Bryce Harper, en ESPN durante la transmisión del partido.

Tras la victoria de su equipo por 4-1, al mánager interino de los Mets, Andy Green, le preguntaron cómo afectaron las condiciones al juego.

“No creo que realmente lo hayan hecho. Creo que se sentía como si pudieran haberlo hecho en cualquier momento, especialmente a medida que la visibilidad se complicaba. Pero los muchachos lograron ver pelotas que yo no podía cuando subían al aire como elevados. Así que, qué bueno que tenemos buenos atletas en el campo que pueden ver las cosas”, añadió Green.

El mánager de los Filis, Don Mattingly, señaló que seguir los elevados más tarde en el juego pareció convertirse en un problema.

“No pareció ser un problema enorme. La visión, más adelante, fue un poco como condiciones de niebla más que la calidad del aire. En lo que respecta a los muchachos, (la visibilidad) parecía ser el problema”, comentó Mattingly.

Esta es la segunda vez que el humo de incendios forestales afecta un partido en Filadelfia. En junio de 2023, un juego entre Detroit y Filadelfia fue pospuesto debido a la mala calidad del aire relacionada con el humo de incendios forestales en Canadá.

La mala calidad del aire debido al humo de incendios forestales también obligó a posponer el partido de la MLS entre los Vancouver Whitecaps y el Fire en el Soldier Field de Chicago, junto con un concierto programado después del partido. El encuentro, que se esperaba atrajera a 40.000 personas, se reprogramará para el 6 de octubre.

Además, la Canadian Premier League pospuso el partido programado para el jueves entre Forge FC y Pacific FC, que iba a disputarse en Hamilton, Ontario, debido al “empeoramiento de los problemas de calidad del aire”. La liga indicó en su sitio web que las condiciones “se deterioraron en las últimas horas previas al saque inicial”.

Trinity Rodman, integrante de la selección nacional femenina de Estados Unidos, dijo que el cielo con humo fue difícil de sobrellevar durante el partido del miércoles por la noche de la NWSL entre el Washington Spirit y Gotham FC en el Citi Field de Nueva York.

Rodman dijo que no le gustaron las pausas de hidratación cada 15 minutos en el partido, mientras la temperatura alcanzaba los 90 grados Fahrenheit.

“La calidad del aire fue dura. No para poner excusas en absoluto, pero creo que de ambos lados todos estábamos como: ‘otro descanso, otro descanso, otro descanso’”, señaló Rodman según The Athletic.

Una multitud de más de 42.000 personas asistió a la revancha de los equipos que se enfrentaron en el partido por el título de la NWSL de la temporada pasada. La asistencia fue un récord para un evento deportivo femenino en la ciudad de Nueva York.

“Si tenemos que tener una pausa de hidratación cada 15 minutos, entonces no deberíamos estar jugando el partido, y esa es mi opinión. Pero al final del día, hay 40.000 personas. Es todo un evento, así que es realmente difícil. Es una situación muy complicada para que todos puedan adaptarse”, añadió Rodman.

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