Payton Pritchard anota 24 puntos y Celtics aplastan a Grizzlies carentes de Ja Morant 131-95

Payton Pritchard encestó cinco triples, anotó 24 puntos y prodigó nueve asistencias por los Celtics de Boston, quienes se valieron de una gran segunda mitad para aplastar el miércoles 131-95 a los Grizzlies de Memphis.

Los Grizzlies jugaron sin Ja Morant, el base estrella, debido a una lesión en el tobillo derecho, sufrida el martes por la noche en una derrota en Nueva York.

Derrick White añadió 20 puntos para Boston, y Jaylen Brown sumó 19.

Los Celtics nunca estuvieron en desventaja, encestaron 21 triples y tomaron una delantera de incluso 38 puntos. Dominaron también a los Grizzlies en el interior, superándolos en rebotes 58-41 y manteniendo una ventaja de 34-12 en puntos de segunda oportunidad.

Jaren Jackson Jr. anotó 18 puntos por Memphis, que perdió por séptima vez en ocho duelos. El español Santi Aldama terminó con 14 puntos.

Morant había aparecido en cinco encuentros consecutivos tras una suspensión de un partido, impusta el 2 de noviembre en Toronto, a raíz de lo que, según los Grizzlies, fue una conducta perjudicial para el equipo.

