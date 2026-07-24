Pete Crow-Armstrong vuelve a perfilarse para recibir más del fondo de bonos prearbitraje

El jardinero central de los Cachorros Pete Crow-Armstrong vuelve a estar proyectado para recibir la mayor cantidad del fondo de bonificaciones previo al arbitraje de 50 millones de dólares, con base en sus estadísticas de la temporada regular con Chicago.

Crow-Armstrong va camino de recibir 1.179.587 dólares, según los cálculos de WAR hasta el 6 de julio que las Grandes Ligas enviaron a equipos, jugadores y agentes en un memorando obtenido por The Associated Press.

Encabezó la lista a mitad de la temporada pasada con 1.091.102 dólares y terminó con una cifra final de 1.206.207. Ganó 342.128 dólares del fondo en 2024.

Crow-Armstrong comenzó el viernes con promedio de .282, 21 jonrones, 55 carreras impulsadas, 25 bases robadas y OPS de .900.

El campocorto de Miami Otto López es segundo con 910.239 dólares, seguido por el lanzador derecho de Milwaukee Jacob Misiorowski (896.407), el segunda base de St. Louis JJ Wetherholt (879.874), el receptor de Detroit Dillon Dingler (797.802), el infielder de los Tigers Kevin McGonigle (786.326), el jardinero de Washington James Wood (711.330), el primera base de los Atléticos Nick Kurtz (639.780), el lanzador derecho de los Yankees Cam Schlittler (637.145) y el infielder de los Medias Blancas Miguel Vargas (635.299).

En total, 100 jugadores recibirán los pagos, establecidos como parte del convenio colectivo de 2022 y destinados a llevar más dinero a los jugadores que no tienen suficiente tiempo de servicio para ser elegibles al arbitraje salarial. El umbral de arbitraje para 2026 fue de 2 años y 140 días de servicio en las Grandes Ligas.

Como parte del acuerdo laboral, se estableció un comité entre la administración y el sindicato que determinó la fórmula de WAR, utilizada para asignar las bonificaciones después de los premios. La distribución por premios fue de 12,75 millones de dólares el año pasado, 9,85 millones en 2024, 9,25 millones en 2023 y 11,25 millones en 2022.

En la negociación colectiva para un nuevo contrato, la asociación de jugadores propuso aumentar el monto del fondo a 180 millones de dólares el próximo año, seguido de incrementos anuales de 15 millones.

Los jugadores que firmaron como profesionales extranjeros quedan excluidos.

Aunque la mayoría de los jugadores que reciben dinero del fondo ganan cerca del mínimo de las Grandes Ligas, unos pocos tienen contratos multianuales. Crow-Armstrong tiene un salario de 894.000 dólares esta temporada y en 2027 comienza un acuerdo de seis años por 115 millones de dólares. Los acuerdos de ocho años que comienzan en 2027 garantizan 150 millones de dólares a McGonigle y 112,5 millones a Wetherholt.

El sindicato ha propuesto que, a partir del próximo año, los jugadores que hayan firmado contratos multianuales dejen de ser elegibles para el programa. También solicitó que los jugadores ubicados del puesto 101 al 125 por WAR reciban una bonificación fija de 200.000 dólares.

El lanzador de Pittsburgh Paul Skenes encabezó el fondo de bonificaciones el año pasado con 3.436.343 dólares, elevando su total de dos años a 5.588.400. Para esta temporada se le proyectan 402.921 dólares.

El lanzador Dylan Cease lideró en 2022 con 2.457.426 dólares cuando estaba con los Medias Blancas; el jardinero central de Seattle Julio Rodríguez lideró en 2023 con 1.865.349; y el campocorto de Kansas City Bobby Witt Jr. lideró en 2024 con 3.077.595.

Un jugador gana 2,5 millones de dólares por ganar un premio MVP o Cy Young, 1,75 millones por terminar segundo, 1,5 millones por tercero, 1 millón por cuarto o quinto, o por integrar el primer equipo all-MLB o ganar el nuevo premio al Relevista del Año de la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos. Un jugador también recibe 750.000 dólares por ganar el premio al Novato del Año, 500.000 por quedar segundo, 350.000 por tercero, 250.000 por cuarto o 150.000 por quinto, o 500.000 por integrar el segundo equipo all-MLB o terminar segundo en la votación del premio de relevista de la BBWAA. Las bonificaciones del premio al relevista también incluyen 350.000 dólares por terminar tercero y 250.000 por cuarto o quinto.

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