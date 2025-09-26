Pasquantino conecta jonrón y produce 3 para que Reales venzan 9-4 a Angelinos

Vinnie Pasquantino conectó un jonrón e impulsó tres carreras, Bobby Witt Jr. totalizó cuatro hits y los Reales de Kansas City vencieron el jueves 9-4 a los Angelinos de Los Ángeles.

Michael Lorenzen (7-11) permitió dos carreras limpias y cinco hits. Recetó nueve ponches su número máximo de la temporada y no dio bases por bolas en cinco entradas y dos tercios por los Reales.

Jo Adell, Nolan Schanuel y Mike Trout conectaron jonrones por los Angelinos. El batazo de dos carreras de Trout —su 23º de la temporada y el 401º de su carrera— redujo la ventaja de Kansas City a 5-4 en el octavo capítulo.

Sin embargo, los Reales anotaron cuatro veces en la parte alta del noveno episodio, un ataque coronado por el doble de tres carreras del venezolano Salvador Pérez con dos outs contra el relevista Sam Bachman, para hacer más desigual la pizarra.

Mitch Farris (1-3) permitió cuatro carreras limpias y cinco hits en cinco entradas. Repartió cinco ponches y dos boletos por los Angelinos, que han perdido 11 de 13 juegos.

El 32º jonrón de Pasquantino, líder del equipo produjo dos carreras en la primera entrada y le permitió llegar a 110 remolcadas en la campaña, el número más alto del equipo.

Por los Reales, los venezolanos Maikel García de 4-1 con dos anotadas, Salvador Pérez de 4-1 con una anotada y tres impulsadas.

Por los Angelinos, el cubano Yoán Moncada de 4-0. El dominicano Denzer Guzmán de 3-1. El venezolano Luis Rengifo de 1-1 con una anotada.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes