Ohtani conecta 54to jonrón, Dodgers vencen a D-backs y ganan su 12º título divisional en 13 años

Shohei Ohtani igualó su récord personal con su cuadragésimo cuarto jonrón, y los Dodgers de Los Ángeles aseguraron su duodécimo título de la División Oeste de la Liga Nacional en 13 años al aplastar el jueves 8-0 a los Diamondbacks de Arizona.

Freddie Freeman conectó dos vuelacercas. El jonrón de Ohtani cayó en la piscina de Chase Field detrás de la pared entre el jardín derecho y el central para una ventaja de 6-0 en la cuarta entrada.

El batazo de dos carreras le permitió al astro japonés llegar a 101 impulsadas en la campaña e igualó la mejor marca de jonrones en su carrera, establecida el año pasado también con los Dodgers, campeones de la Serie Mundial.

Ha anotado 144 carreras, la mayor cifra en las Grandes Ligas.

Los Ángeles, que aseguró un lugar en la postemporada la semana pasada, ganó su cuarto título de división consecutivo.

Arizona (80-79) cayó juego y medio detrás de los Mets de Nueva York (81-77) por el último puesto de comodín de la Liga Nacional y también está un juego detrás de Cincinnati (81-78). Los Diamondbacks cierran con tres duelos en San Diego.

Yoshinobu Yamamoto (12-8) permitió cuatro hits en seis entradas y ponchó a siete para terminar con 201. Su efectividad de 2.49 ocupó el segundo lugar en la Liga Nacional detrás del 1.97 de Paul Skenes de Pittsburgh.

Tres relevistas completaron un juego de cinco hits en la décima blanqueada de los Dodgers.

Freeman y el cubano Andy Pages conectaron jonrones consecutivos comenzando la segunda entrada, Freeman lo hizo contra el abridor Jalen Beeks (5-3) y Pages ante Nabil Crismatt. Mookie Betts agregó un sencillo de dos carreras.

Por los Dodgers, el dominicano Teoscar Hernández de 3-1 con una anotada. El cubano Andy Pages de 4-1 con una anotada y una empujada. El venezolano Miguel Rojas de 5-1. El boricua Kiké Hernández de 5-2 con dos anotadas.

Por los Diamondbacks, los dominicanos Geraldo Perdomo de 4-1, Ketel Marte de 4-1. Los venezolanos Gabriel Moreno de 4-0, Jorge Barrosa de 2-0, Ildemaro Vargas de 1-0.