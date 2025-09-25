Buxton conecta 2 jonrones, incluido otro en el 1er turno, y Mellizos vencen 4-0 a Rangers

Byron Buxton conectó dos jonrones, incluyendo uno en el primer turno del encuentro por segunda jornada consecutiva, para que los Mellizos de Minnesota vencieran el jueves 4-0 a los Rangers de Texas.

Bailey Ober lanzó seis entradas, en las que acumuló cinco ponches y dos imparables.

Los Mellizos (69-90) superaron a los Rangers (80-79) en hits por 10-3. Buxton, Trevor Larnach, Royce Lewis, Edouard Julien y el boricua Christian Vázquez registraron dos indiscutibles cada uno.

Ober (6-9) igualó su mínimo número de la temporada en hits permitidos y no toleró carrera por primera vez este año. Su última salida en blanco fue el 7 de septiembre de 2024, contra Kansas City.

Con una ventaja de una carrera en la quinta entrada, un hombre en base y sin outs, los Mellizos convirtieron un doble play. Kyle Higashioka fue ponchado y el mexicano Alejandro Osuna fue atrapado robando la segunda base.

Kody Funderburk lanzó una séptima entrada sin hits con dos ponches, y Cole Sands ponchó a uno en la novena.

Tyler Mahle (6-4) lanzó cinco entradas con cinco hits, una carrera y cuatro ponches.

Por los Mellizos, el puertorriqueño Vázquez de 4-2 con una anotada.

Por los Rangers, los mexicanos Rowdy Téllez de 2-0, Osuna de 2-1. El dominicano Ezequiel Durán de 3-1. El cubano Adolis García de 1-0.