Partidos comenzarán temprano en el Abierto de Australia el sábado por calor extremo esperado
La actividad comenzará una hora antes de lo habitual en el Abierto de Australia el sábado debido a las altas temperaturas que se esperan más tarde en el día en el Melbourne Park.
Los partidos de tercera ronda en las principales canchas comenzarán a las 10:30 de la mañana hora local, media hora después de que comience el juego en las canchas exteriores.
“Se espera que la temperatura suba a los 30 grados bajos (Celsius) hacia el mediodía y alcance su pico a última hora de la tarde”, dijo el torneo en un comunicado.
“Todos los que vengan al Abierto de Australia deben prepararse para el calor y aprovechar las áreas de sombra y enfriamiento aumentadas en todo el recinto”, añadió.
Según el servicio meteorológico del gobierno australiano, la temperatura podría alcanzar los 40 grados Celsius (104 F) a última hora de la tarde.
El torneo ha utilizado un protocolo de calor extremo desde 2019, permitiendo descansos adicionales para los jugadores y la suspensión de partidos si una combinación de temperatura del aire, calor radiante, humedad y velocidad del viento alcanza ciertos umbrales.
___
Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes
