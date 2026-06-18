Parreira, técnico campeón del Mundial 1994 con Brasil, hospitalizado por cáncer

Carlos Alberto Parreira, el entrenador de Brasil que ganó la Copa del Mundo de 1994, ha sido hospitalizado, como parte de su lucha contra el cáncer, informó el hospital Samaritano Barra el miércoles.

Parreira, de 83 años y quien condujo a Brasil al título del Mundial en Estados Unidos, fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin en 2023.

El hospital señaló en un comunicado que no proporcionaría detalles sobre la salud de Parreira ni sobre cuándo ingresó para recibir tratamiento.

El exfutbolista Zinho, integrante del plantel de 1994 y amigo cercano de Parreira, comentó a periodistas que el exseleccionador de Brasil “no está en buen estado” y "tenía “problemas pulmonares que lo están poniendo en un respirador en el hospital”.

“Está estable, tenemos que esperar. Los médicos le están dando la mejor atención; lo único que podemos hacer es rezar por Parreira”, indicó Zinho.

Parreira también dirigió a Brasil en el Mundial de 2006 y ganó con el equipo la Copa América de 2004, así como la Copa Confederaciones de 2005. La Confederación Brasileña de Fútbol indicó que Parreira condujo a la selección masculina en 177 partidos, con 124 victorias, 39 empates y 14 derrotas.

Asimismo, Parreira formó parte del cuerpo técnico de la selección en el Mundial de 1970, que Brasil también ganó, y fue coordinador de Luiz Felipe Scolari en el Mundial de 2014.

Además, dirigió a varias otras selecciones en Copas del Mundo, entre ellas Kuwait (1982), Emiratos Árabes Unidos (1990), Arabia Saudí (1998) y Sudáfrica (2010).

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Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa