Paredes pega jonrón por 3er juego seguido e impulsa 4 en triunfo 5-1 de Astros ante Atléticos

El mexicano Isaac Paredes conectó un jonrón por tercer juego consecutivo e impulsó cuatro carreras para llevar a los Astros de Houston a una victoria de 5-1 sobre los Atléticos la noche del viernes.

El dominicano Jeremy Peña pegó un sencillo ante Jack Perkins (2-3) para abrir la primera entrada, extendiendo su racha de imparables a seis juegos, antes de que el cubano Yordan Álvarez recibiera una base por bolas. Paredes conectó su noveno cuadrangular para tomar ventaja de 3-0.

Álvarez, quien persiguió elevados en la primera entrada de Shea Langeliers y Nick Kurtz en el jardín izquierdo en su primera apertura allí desde el 5 de mayo, conectó un sencillo para abrir la tercera antes de anotar con un triple de Christian Walker. Luego Paredes elevó de sacrificio para una ventaja de 5-0.

Peter Lambert (5-4) navegaba sin problemas hasta que Brent Rooker pegó su noveno jonrón en la sexta. El derecho luego dio base por bolas a Tyler Soderstrom antes de un doble de Henry Bolte para colocar corredores en segunda y tercera con un out. El dominicano Enyel De Los Santos entró y ponchó a Zach Gelof antes de retirar a Jeff McNeil con una línea al venezolano José Altuve en segunda para limitar el daño.

Los Atléticos llenaron las bases con un out en la segunda, pero Lambert ponchó a McNeil y a Darell Hernaiz para mantener el 3-0. Permitió una carrera con cinco hits y cuatro bases por bolas en cinco entradas y un tercio.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes