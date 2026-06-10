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Burleson pega jonrón e impulsa 3; May respalda a Cardinals en blanqueada 7-0 a Mets

CARDENALES METS
CARDENALES METS (AP)

Alec Burleson conectó un jonrón e impulsó tres carreras para encaminar a los encendidos Cardenales de San Luis a una victoria la noche del martes por 7-0 sobre los Mets de Nueva York.

Dustin May lanzó seis sólidas entradas para cortar una racha de siete aperturas sin ganar para los Cardenales, que han ganado cinco juegos consecutivos, a uno de su mejor racha de la temporada.

El doble de dos carreras de JJ Westerholt ante el dominicano Freddy Peralta (4-5) encendió un tercer inning de cuatro anotaciones. Jordan Walker aportó un doble productor y Lars Nootbaar sumó más tarde en el episodio un rodado productor.

El panameño Iván Herrera conectó tres hits y recibió dos pelotazos en cinco apariciones al plato.

May (4-6) permitió cuatro hits y ponchó a seis, con una base por bolas. El derecho pelirrojo estaba 0-4 con efectividad de 3,86 desde su victoria anterior, el 21 de abril.

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El venezolano Francisco Álvarez se fue de 3-1 en su regreso tras una lesión en la rodilla derecha.

Peralta permitió seis carreras y ponchó a cinco, con dos bases por bolas, en seis entradas.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

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