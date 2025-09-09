Berhalter y Klinsmann hijos compiten por formar parte de la selección de EEUU para el Mundial

Sebastian Berhalter corrió a toda velocidad por el mediocampo con una camiseta roja, blanca y azul con el escudo del equipo nacional de Estados Unidos mientras los estadounidenses se preparan para la Copa del Mundo del próximo año con un amistoso contra Corea del Sur. Jonathan Klinsmann estaba en el banquillo.

"Es increíble. Probablemente nunca haya sucedido, ¿verdad?, en la historia del fútbol donde tienes a los hijos de dos exentrenadores nacionales, en el mismo equipo", dijo Gregg Berhalter. "Es un poco loco".

Los hijos están tratando de brillar para los estadounidenses.

Sebastian Berhalter, de 24 años, debutó en un amistoso el 10 de junio contra Suiza mientras estaba en su sexta temporada de la MLS.

Jonathan Klinsmann, de 28 años, fue convocado durante su segunda temporada con el Cesena en la Serie B de Italia después de tres años como suplente con el LA Galaxy. No jugó en la derrota del sábado por 2-0, pero tiene otra oportunidad contra Japón el martes por la noche en Columbus, Ohio.

"Hacer todo lo que pueda para causar la mejor impresión y ver qué viene después", dijo. "Confío en hacer que esas atajadas imposibles parezcan un poco menos imposibles".

Jürgen Klinsmann, un destacado delantero alemán, entrenó a Estados Unidos de 2011 a 2016 y llevó al equipo a los octavos de final en la Copa del Mundo de 2014. Fue despedido después de un par de derrotas en los dos primeros clasificatorios para el torneo de 2018.

Gregg Berhalter fue defensa de Estados Unidos en las Copas del Mundo de 2002 y 2006 y entrenó a los estadounidenses de 2018 a 2022, llevándolos también a los octavos de final de la Copa del Mundo. Regresó de mediados de 2023 a mediados de 2024, y luego fue despedido tras la eliminación en la primera ronda de la Copa América.

"Cuando creces alrededor del juego y estás rodeado de buenas personas y estás en el juego a un alto nivel, aporta mucho", dijo el mediocampista retirado Michael Bradley, cuyas 151 apariciones con el equipo nacional son la tercera mayor cantidad en la historia de Estados Unidos y cuyo padre Bob entrenó a los estadounidenses de 2006 a 2011.

Los hijos están compitiendo por lugares en la lista cuando los estadounidenses albergarán el evento principal del fútbol el próximo año. El actual entrenador Mauricio Pochettino decidió renovar su grupo de jugadores después de un par de derrotas en la Liga de Naciones de la CONCACAF en marzo.

"Fue un gran llamado de atención", dijo Pochettino el lunes.

Sebastian Berhalter ha comenzado siete de los últimos ocho partidos de Estados Unidos, avanzando hacia las 44 apariciones de su padre. Nació en Londres en 2001, cuando su padre estaba con el Crystal Palace.

Estuvo en las academias juveniles del Hammarby de Suecia y Columbus cuando su padre entrenaba esos clubes, jugó en 2019 en Carolina del Norte (la antigua universidad de su padre) e hizo su debut profesional para Columbus en 2020.

Los Berhalter tienen conversaciones semanales sobre fútbol.

El único campamento previo de Jonathan Klinsmann con el equipo nacional fue en 2018, cuando entrenó pero no se vistió.

Nació en Múnich cuando su padre estaba con el Bayern hacia el final de una ilustre carrera que incluyó 47 goles en 108 apariciones para Alemania Occidental y Alemania y títulos en la Copa del Mundo de 1990 y el Campeonato Europeo de 1996.

Jonathan Klinsmann pasó gran parte de su juventud en Newport Beach, donde su padre y su esposa californiana Debbie se establecieron. A los nueve años, el joven Klinsmann pudo pasar el rato con el equipo nacional de Alemania mientras su padre entrenaba a la nación anfitriona para un tercer lugar en la Copa del Mundo de 2006.

Luego vio cómo su padre entrenaba a Estados Unidos. Como muchos fanáticos en la Copa del Mundo de 2014 en Brasil, Jonathan Klinsmann y su familia se perdieron la derrota de Estados Unidos en la fase de grupos ante Alemania en Recife debido a inundaciones hasta la cintura que les impidieron llegar al hotel del equipo para el viaje al Arena Pernambuco.

"Nos dijeron que no había forma de que nuestro autobús llegara al hotel, así que solo tuvimos que aceptarlo y verlo desde el hotel", dijo.

Jonathan Klinsmann jugó fútbol juvenil en el sur de California, y luego se mudó a la academia juvenil del Bayern después de que su padre se convirtiera en entrenador del primer equipo en 2008-09, cambiando de delantero a portero. Causó controversia en 2014 cuando su padre dejó fuera al gran estadounidense Landon Donovan de la lista de la Copa del Mundo y el joven se burló en redes sociales. Se disculpó con Donovan.

Jugó fútbol universitario en la Universidad de California Berkeley de 2015 a 2016 y fue titular para Estados Unidos en la Copa del Mundo Sub-20 de 2017 y se unió al Hertha Berlín, atajando un penal durante su debut profesional en un partido de la Europa League el siete de diciembre de 2017. Se transfirió al St. Gallen de Suiza en junio de 2019, apareciendo solo en un par de partidos de la Copa Suiza, luego firmó con la MLS en agosto de 2020.

"Eligió el fútbol al final del día, pero también tenía una buena oportunidad de llegar lejos con el baloncesto", dijo Jürgen Klinsmann sobre su hijo de 1,93 metros (seis pies cuatro pulgadas).

Ambos hijos se dieron cuenta desde una edad temprana de la determinación de los atletas profesionales.

“Si realmente lo quería, tendría que trabajar más duro que todos los demás”, dijo Sebastian Berhalter.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.