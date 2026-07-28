Panel de reglas dice que fue errónea la expulsión de Embolo ante Argentina en cuartos del Mundial

El panel encargado de elaborar las reglas del fútbol aclaró sus directrices para los árbitros, lo que confirmó que el delantero suizo Breel Embolo no debió haber sido expulsado en los cuartos de final del Mundial contra Argentina.

La segunda tarjeta amarilla de Embolo, tras una revisión de video por simular haber sido objeto de falta, cambió el impulso del partido a los 72 minutos, poco después de que Suiza empatara el marcador 1-1.

Argentina ganó 3-1 en tiempo extra con ayuda de la decisión de la tarjeta roja, algo que acentuó las quejas —incluida la del anterior rival Egipto— de que los árbitros estaban favoreciendo al equipo de Lionel Messi con sus decisiones.

El panel de reglas respaldado por la FIFA, conocido como IFAB, publicó una aclaración el lunes en la que indicó que el protocolo del VAR para casos de “identidad equivocada” no era aplicable a ese tipo de incidente en el Mundial, aunque podría serlo en futuras competiciones.

“Sin embargo, no podrá utilizarse como tal hasta que esa revisión concluya”, señaló el IFAB, con sede en Zúrich, en un comunicado.

Embolo cayó al suelo al ser disputado por el mediocampista argentino Leandro Paredes, a quien le mostraron una tarjeta amarilla.

Los oficiales del VAR alertaron al árbitro de que Paredes no cometió falta y, en su lugar, se le mostró una amarilla a Embolo, la segunda, y fue expulsado.

Así no es como actualmente se supone que debe aplicarse la “identidad equivocada”, que sirve para corregir al árbitro cuando se muestra una tarjeta al jugador equivocado que no cometió la falta original sancionada.

“El árbitro tomó la decisión equivocada”, manifestó el seleccionador suizo Murat Yakin después del partido en Kansas City. “Sé que protegerán a su árbitro, pero esta regla destruyó nuestro partido hoy, y es muy doloroso, y quedar eliminados de esa manera duele mucho”.

El IFAB aclaró que la tarjeta “solo puede revisarse para identificar al jugador que cometió la infracción que fue sancionada; la infracción en sí no puede revisarse/cambiarse”.

Actualización del protocolo del VAR

Una revisión del protocolo del VAR está en curso desde marzo y el IFAB reconoció que incidentes como el de Embolo forman parte de ella.

“El uso de la cláusula de identidad equivocada para abordar la simulación durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 fue bien recibido”, indicó el grupo con sede en Zúrich.

El IFAB está compuesto por funcionarios designados por la FIFA y las cuatro federaciones británicas de fútbol. Su reunión anual se celebra cada febrero o marzo para actualizar las Reglas de Juego, que entran en vigor para los grandes torneos o para la temporada siguiente.

El fútbol europeo quiere un VAR menos intervencionista

La aclaración del IFAB fue elogiada como “explicaciones bienvenidas” el martes por la UEFA, que ha recibido a los responsables arbitrales de cada una de sus 55 federaciones miembro para reajustar sus principios de toma de decisiones para la nueva temporada.

“El VAR no está pensado para volver a arbitrar el partido”, recalcó la UEFA, al señalar la necesidad de revisiones de video más cortas y una intervención más ligera.

La estrategia general de la FIFA sobre el VAR para el Mundial fue elogiada tras una temporada frustrante de revisiones de video, particularmente en la Liga Premier.

“Las revisiones largas y minuciosas suelen ser un síntoma que revela que la decisión en el campo no fue clara y obviamente incorrecta, y por lo tanto deberían limitarse”, afirmó la UEFA, al fijar un estándar de intervención en “cuando una decisión arbitral sea descaradamente incorrecta o cuando el árbitro haya pasado por alto un incidente claro”.

La UEFA también alentó el endurecimiento contra la pérdida deliberada de tiempo en los partidos, acordado por el IFAB en marzo y aplicado por la FIFA en el Mundial.

“Se instruirá a los árbitros para que apliquen las nuevas reglas de manera estricta y consistente”, indicó la UEFA.

La UEFA organizará esta temporada competiciones de clubes masculinas y femeninas, incluida la Liga de Campeones, además de partidos de selecciones en la Liga de Naciones masculina y la clasificación para el Campeonato Europeo de 2028, y los playoffs de clasificación para el Mundial femenino de 2027.

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