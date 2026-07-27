La supremacía ciclista de Tadej Pogacar es tal que pocos pueden desafiarlo

El quinto título de Tadej Pogacar para igualar el récord del Tour coloca al esloveno entre los mejores ciclistas de la historia, y podría convertirse en el mejor de todos en los próximos años.

Pogacar, de 27 años, se unió al belga Eddy Merckx; el español Miguel Indurain; y los franceses Jacques Anquetil y Bernard Hinault como los únicos corredores en ganar cinco títulos del Tour al subirse el domingo al podio en París.

En la clasificación general, Pogacar terminó 6 minutos y 26 segundos por delante del belga Remco Evenepoel, un especialista en contrarreloj.

Jonas Vingegaard, el gran rival de Pogacar, abandonó la carrera tras una caída en la 15ta etapa. Vingegaard, un ex trabajador de una fábrica de pescado de Dinamarca, ganó el Tour en 2022 y 2023. En su segundo título, venció a Pogacar por más de siete minutos, un resultado que los dejó empatados 2-2 en títulos del Tour.

Desde entonces, Pogacar ha ganado el Tour tres veces seguidas. Vingegaard, pese a conquistar la Vuelta a España el septiembre pasado y el Giro de Italia a comienzos de este año, apenas logró plantear un desafío en este Tour. Llegó a vestir brevemente el maillot amarillo, pero fue gracias a un esfuerzo de equipo después de que el Visma-Lease a Bike ganara la contrarreloj por equipos del primer día en Barcelona.

Pogacar ganó cinco etapas y ahora suma 26 en total. Aún necesita 10 victorias de etapa para romper el récord del Tour de Mark Cavendish, de 35. Eso podría tomarle dos años, dado que lo máximo de Pogacar en una sola edición es seis, durante el Tour de 2024.

¿Puede alguien desafiar a Pogacar?

Vingegaard tiene 29 años y tiempo para ganar más Tours, pero necesita encontrar la manera de volver a desafiar a Pogacar en las grandes escaladas.

De lo contrario, la lista de aspirantes es reducida.

Paul Seixas encarna las renovadas esperanzas de los aficionados franceses, 41 años después de la última de las victorias de Hinault. Seixas, de 19 años, terminó cuarto en su debut en el Tour, y el también francés Lenny Martinez, un excelente escalador, fue quinto en la general.

Ambos son corredores del futuro.

Martinez, de 23 años, desperdició la oportunidad de ganar una etapa en el icónico Alpe d’Huez cuando no colaboró adecuadamente con Richard Carapaz para distanciar a Pogacar más abajo en la subida.

Carapaz ganó dos etapas de montaña, pero el ecuatoriano de 33 años no fue una amenaza para el título y Pogacar no necesitó perseguirlo. El ganador del Giro de Italia de 2019 es un corredor ofensivo, pero el paso de los años —y el hecho de que terminó a 20 minutos de Pogacar en la general— reducen el desafío que podría representar para Pogacar en el futuro.

Solo Evenepoel, de 26 años, parece tener una posibilidad remota de destronar a Pogacar. El doble campeón olímpico puede vencer a Pogacar en contrarreloj y es lo suficientemente joven como para mejorar en la montaña. Corrió bien para ganar la 15ta etapa, aunque fue después de que Vingegaard se cayera.

Forma parte del ambicioso equipo Red Bull-Bora-Hansgrohe, que cuenta con un gran respaldo financiero y aún podría construir un equipo ganador a su alrededor. Sin embargo, el equipo debe decidir a quién apoyar como corredor número 1 entre Evenepoel y el escalador alemán Florian Lipowitz, quien fue tercero en el Tour del año pasado.

Isaac Del Toro, un mexicano de 22 años que es compañero de Pogacar en el UAE Team Emirates, terminó tercero en la general de su primer Tour. Pero sigue bajo el ala de Pogacar como su escudero de élite.

¿Vuelta a España?

Ha sido un gran año para Pogacar.

Ganó carreras por etapas en el Tour de Suiza y el Tour de Romandía, además de impresionantes victorias en clásicas de un día.

Pogacar conquistó el Giro de Italia por un margen enorme en 2024.

Pero, a diferencia de Vingegaard, Hinault, Anquetil y Merckx, no ha ganado la Vuelta a España para completar un triplete de Grandes Vueltas.

Pogacar bromeó el domingo: “¿Estaré en La Vuelta en unas semanas? Ya veremos”.

Controles de madrugada

La carrera de este año fue noticia cuando Pogacar y Vingegaard se sometieron a controles antidopaje no anunciados a primeras horas: a las 5 de la mañana para Pogacar y a las 2 de la mañana para Vingegaard.

Algunos aficionados se indignaron, y Evenepoel describió el horario como “muy irrespetuoso” para los corredores durante una carrera agotadora.

Pogacar sugirió que el cansancio pudo haber influido en la caída de Vingegaard más tarde ese día. Sin embargo, Pogacar aceptó después que los controles a horas aleatorias ayudan a mejorar la transparencia.

La Unión Ciclista Internacional ha confiado los controles del Tour desde 2021 a la Agencia Internacional de Controles, con sede en Suiza, que afirmó que se siguieron los procedimientos correctos.

El daño de Armstrong

La reputación del deporte se vio gravemente afectada cuando Lance Armstrong fue despojado de sus siete títulos del Tour (1999-2005) después de confesar en 2013 que había usado sustancias para mejorar el rendimiento. Dos años después, un informe de 227 páginas detalló la histórica cultura del uso de drogas en el ciclismo.

El británico Chris Froome, quien ganó el Tour cuatro veces (2013 y 2015-17) cuando la confianza en el ciclismo en general era muy baja tras el escándalo de Armstrong, dijo que estaba de acuerdo con las pruebas de madrugada.

“Es algo que, como corredores, creo que simplemente tenemos que asumir. Nuestras puertas siempre tienen que estar abiertas, por más inconveniente que sea... para inspirar confianza y actuar como elemento disuasorio”, manifestó Froome en una entrevista con el periódico británico The Telegraph:

___

Deportes AP: https://apnews.com/deportes