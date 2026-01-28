Podrán jugar 7 seleccionados de Malasia suspendidos por FIFA mientras se resuelve apelación

Siete jugadores nacidos en el extranjero que integraban la selección nacional de fútbol de Malasia han obtenido la autorización para seguir compitiendo, después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) suspendió temporalmente las prohibiciones impuestas por la FIFA mientras se revisa su apelación, informó el martes la Federación Malaya de Fútbol.

La FIFA multó en septiembre pasado a la Federación con 350.000 francos suizos (450.000 dólares) por documentos falsos presentados para naturalizar a los siete jugadores, quienes también fueron multados y suspendidos por un año. Los jugadores provenían de Argentina, Brasil, Holanda y España, pero habían sido naturalizados en una aparente violación de las reglas de la FIFA y jugaron en un partido de la eliminatoria para la Copa Asiática 2027 que Malasia ganó contra Vietnam.

La Federación llevó el caso al tribunal deportivo más alto con sede en Suiza después de que la FIFA rechazó su apelación.

En un comunicado difundido el martes, la Federación explicó que el TAS había aprobado su solicitud de suspensión del castigo, permitiendo que los siete jugadores continúen participando en todas las actividades relacionadas con el fútbol hasta que se emita un fallo final. Los jugadores involucrados son Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazábal y Héctor Hevel, todos los cuales han jugado para la selección malaya.

Holgado, Machuca y Garcés son de origen argentino. Holgado es un delantero que actualmente milita en el América de Cali en Colombia, Machuca es un extremo reclutado por Vélez Sarsfield en Argentina y Garcés es un defensor enrolado con el Alavés de España. Los otros tienen origen español (Palmero e Irazábal), brasileño (Figueiredo) y neerlandés (Havel)..

"Esto significa que la suspensión de 12 meses de todas las actividades futbolísticas impuesta por la FIFA a los siete jugadores ha sido levantada temporalmente", recalcó la federación en un comunicado. "Ahora se les permite continuar sus carreras y participar en actividades relacionadas con el fútbol hasta que el TAS emita un fallo final".

No se indicó cuándo se espera ese fallo.

Los funcionarios malayos habían afirmado que los siete jugadores tenían un abuelo nacido en Malasia, lo que los hacía elegibles para representar al país bajo las reglas de la FIFA. Sin embargo, la FIFA ha dicho que sus propios investigadores encontraron información contrastante después de que pudieron "obtener los documentos originales relevantes" de los países de origen de los jugadores.

