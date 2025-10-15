Panamá rescata empate ante Surinam, que sigue de líder en grupo de eliminatorias

Un gol de Ismael Díaz en el descuento del segundo tiempo le permitió a Panamá empatar el martes 1-1 ante el visitante Surinam, que se mantuvo en zona de clasificación directa en su zona, al restar dos fechas en la ronda final de las eliminatorias de la CONCACAF a la Copa del Mundo.

Cuando parecía que el mundo se le venía abajo a Panamá en su estadio Rommel Fernández, un centro de Azarias Londoño por la derecha al área chicha pegó en Diaz que ingresaba. La pelota se fue a la red, a los 90+6 minutos. Ambos ingresaron en el complemento.

El delantero Richonell Margaret adelantó a Surinam al cristalizar un centro de su compañero Tjaronn Chery tras un contragolpe a los 21 minutos. Los canaleros no encontraban después respuesta y las llegadas que realizaron morían por su deficiente definición durante casi todo el partido.

Surinam, una antigua colonia holandesa cuyos jugadores militan en equipos del país europeo, hubiera quedado en una muy buena posición en la llave si le hubiese sacado los tres puntos en el feudo de los panameños. El país de América del Sur busca clasificarse a su primera Copa del Mundo, mientras que Panamá sueña con su segudo viaje tras debutar en Rusia 2018.

Ambas selecciones quedaron con seis puntos al frente del Grupo A, pero Surinam aventaja a Panamá en diferencia de goles. Es decir, hoy Surinam está en zona de clasificación directa, mientras que Panamá está fuera de momento, incluso en la disputa de los dos cupos para un repechaje.

Los tres primeros de cada llave avanzan al Mundial del próximo año. Los otros dos mejores lugares van a un repechaje intercontinental.

Guatemala (2) visitaba el martes a El Salvador (3).

En la penúltima fecha del 13 de noviembre, Panamá visita a Guatemala y Surinam recibe a El Salvador.

Jamaica golea, Curazao cede empate

Más temprano en las acciones del Grupo B, Jamaica pulverizó en casa al colista Bermudas por 4-0 para quedar en zona de clasificación directa con 9 puntos, uno más que Curazao, que empató como local 1-1 ante Trinidad y Tobago.

Jamaica busca regresar a la gran cita del fútbol pdespués de su primera clasificación a la Copa del Mundo de Francia 1998.

Tras sumar su primero gracias a un gol en contra por parte del defensor Dante Leverock a los 24 minutos, Jamaica fabricó los tres siguientes por intermedio de Bobby De Cordova-Reid (26), Shamar Nicholson (35) y Dujuan Richards (76). Bermudas está eliminado sin puntos.

Curazao, que busca su primer pasaje a un mundial, dejó escapar una gran oportunidad como local para aspirar a la cima de la zona. Luego de abrir la cuenta ante los trinitarios con un tanto del mediocampista Kenji Gorré, el visitante lo empató con un gol de su extremo Tyrese Spicer a los 58 minutos.

Trinidad suma cinco unidades y mantiene posibilidades.

En la penúltima fecha de la zona, Jamaica visita a Trinidad y Curazao a Bermudas.