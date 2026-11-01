Pagán rechaza opción con Rojos, que declinan extensiones con Suárez y Johnson

El cerrador de los Rojos de Cincinnati Emilio Pagán rechazó el sábado una opción por 10 millones de dólares para extender su contrato en 2027 y decidió convertirse en agente libre.

Cincinnati rechazó por su parte una opción mutua por 16 millones de dólares sobre el tercera base/bateador designado Eugenio Suárez y una alternativa recíproca por 8 millones de dólares sobre el derecho Pierce Johnson, quien recibirá una compensación de 1 millón de dólares por la rescisión del convenio. Esos peloteros también pueden convertirse en agentes libres.

Pagán tuvo una marca de 5-1 con una efectividad de 3,38 y 25 salvamentos en 28 oportunidades este año, cuando devengó un salario de 10 millones de dólares. No lanzó para los Rojos entre el 5 de mayo y el 3 de julio debido a una distensión en el isquiotibial izquierdo.

El derecho de 35 años suma 90 salvamentos en 10 temporadas en las Grandes Ligas, las últimas tres con los Rojos.

Suárez, de 35 años, bateó para .212 con 26 jonrones y 74 carreras impulsadas en 125 juegos con los Rojos bajo un contrato de un año que garantizaba 15 millones de dólares.

El venezolano estuvo fuera de acción entre el 22 de abril y el 23 de mayo por una distensión en el oblicuo izquierdo. Ayudó a que su país ganara el Clásico Mundial de béisbol, al conectar un doble impulsor de la carrera del desempate en una victoria por 3-2 sobre Estados Unidos en la final.

Johnson, de 35 años, tuvo marca de 2-1 con efectividad de 4,65 y un salvamento en 56 apariciones como relevista. Estuvo fuera de acción entre el 26 de mayo y el 23 de junio por una inflamación del codo derecho.

Tuvo un salario base de 5,5 millones de dólares como parte de un acuerdo que garantizaba 6,5 millones de dólares y ganó 300.000 dólares en bonificaciones por rendimiento por juegos lanzados.

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