Padres vencen 5-2 a Marineros con hit de Tatis en racimo de 4 carreras

Un sencillo de dos carreras del dominicano Fernando Tatis Jr. coronó un ataque de cuatro anotaciones en la segunda entrada, Walker Buehler consiguió su primera victoria con San Diego y los Padres vencieron el jueves 5-2 a los Marineros de Seattle.

Los Padres hilaron su octavo triunfo y consiguieron su 11ma victoria en 12 compromisos.

Mason Miller ponchó a los tres bateadores con 14 lanzamientos en la novena entrada para lograr su sexto salvamento y ampliar a 30 2/3 innings su racha sin permitir carreras, la más larga activa en las Grandes Ligas. Superó a Randy Jones (30 entradas en mayo de 1980) como la segunda más extensa en la historia de los Padres y sólo está por detrás de Cla Meredith (33 2/3 entradas de julio a septiembre de 2006).

San Diego derrotó a Seattle apenas por cuarta vez en 12 juegos en el Petco Park desde 2022. Seattle ganó la serie de la temporada por 5-1 el año pasado y se adjudicó la primera Vedder Cup, nombrada en honor al vocalista de Pearl Jam, Eddie Vedder, quien tiene vínculos con ambas ciudades.

El trofeo es una guitarra Fender Telecaster firmada por Vedder. Los equipos vuelven a enfrentarse del 15 al 17 de mayo en Seattle.

Buehler (1-1) llevó una blanqueada de dos hits hasta el sexto episodio, antes de permitir tres sencillos consecutivos. Salió del juego tras el sencillo impulsor de Cal Raleigh, y el dominicano Julio Rodríguez recibió al relevista Bradgley Rodriguez con otro imparable productor.

Los Marineros llenaron las bases con un out antes de que entrara el cubano Adrian Morejón y retirara a los siguientes bateadores.

Buehler lanzó su guante contra una pared del dugout después de ser relevado. Permitió dos carreras y cinco hits, ponchó a siete y dio una base por bolas.

San Diego atacó al dominicano Luis Castillo (0-1) con cuatro carreras, tres limpias, en la segunda entrada, al conectar cuatro hits y aprovechar una defensa titubeante.

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