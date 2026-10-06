Padres minimizan rumores de señas tras el colapso de Mason Miller y el 0-2 ante Cerveceros

Aunque los Padres de San Diego tienen muchas preocupaciones ante la posibilidad de quedar eliminados de los playoffs, no creen que una de ellas sea que Mason Miller esté delatando sus lanzamientos.

El mánager de los Padres, Craig Stammen, desestimó las extendidas especulaciones en internet tras el Juego 2 de la Serie Divisional de la Liga Nacional de que los Cerveceros de Milwaukee podían saber qué venía del aclamado cerrador de San Diego cuando remontaron para anotar dos carreras y lograr una victoria 4-3 en la novena entrada.

“Tenemos un grupo de personas que se dedica a eso todos los días”, manifestó Stammen el lunes en Petco Park. “Ese es su único trabajo. Estamos muy al tanto de lo que pasa con nuestros lanzadores, muy al tanto de lo que pasa con los lanzadores de los Cerveceros y de cómo hacen las cosas. Es parte de nuestra (rutina) diaria. Internet puede volverse loco y llevar las cosas más lejos de lo necesario. Nos sentimos bien con nuestro proceso en esa situación”.

Pero los Padres todavía están dolidos por el salvamento desperdiciado de Miller, que los dejó abajo 0-2 en la serie.

El cerrador All-Star lanzó apenas 21 de sus 40 pitcheos en zona de strike a lo largo de sus dos innings. Los disciplinados Cerveceros evitaron repetidamente sus sliders y sus rectas desviadas, mientras enlazaban tres bases por bolas en la novena, seguidas por el sencillo de dos carreras del venezolano Jackson Chourio con dos outs y dos strikes, que ganó el juego.

Aunque Stammen no confirmó de manera tajante que los Padres estén seguros de que Miller no estaba delatando sus lanzamientos, el mánager restó importancia a toda la discusión.

“Tenemos a muchos muchachos encima de eso, y en realidad no nos preocupa”, comentó.

Incluso al enfrentar un posible final rápido para su temporada de 91 victorias, los Padres pueden tomar confianza del hecho de que estuvieron a un strike de dividir los primeros dos juegos ante el mejor equipo de la temporada regular en las Grandes Ligas.

Caray, muchos aficionados creen que estuvieron a un strike y a un cable del techo de conseguir dos victorias en Milwaukee.

En cambio, los Padres están al borde del invierno mientras reciben a los Cerveceros en Petco, donde San Diego fue en gran medida sobresaliente durante toda la temporada. El Juego 3 es la noche del martes.

“No es un trabajo fácil”, expresó el toletero de los Padres Manny Machado. “Es un camino duro. Tienes que lidiar con mucha adversidad. Aquí estamos una vez más con la espalda contra la pared. Ya lo superamos una vez, y podemos hacerlo otra vez — y lo vamos a hacer otra vez”.

Los abridores del Juego 3

Nick Pivetta sube al montículo por los Padres en su juego de vida o muerte, y el veterano derecho agradece estar en esta situación después de perderse casi cinco meses de la temporada regular por una lesión en el codo derecho. El abridor del día inaugural de San Diego no lanzó en las Grandes Ligas entre el 12 de abril y el 7 de septiembre mientras trabajaba para regresar.

Pivetta cree que los Padres tienen un roster capaz de concretar una remontada que solo han logrado 10 de los 93 equipos de MLB que se han visto abajo 0-2 en una serie al mejor de cinco.

“Tenemos a un montón de profesionales en este vestuario, muchos jugadores realmente excelentes que han jugado partidos increíbles, que tienen anillos de Serie Mundial, en quienes puedes confiar en estos momentos”, señaló Pivetta, quien permitió una carrera hasta la cuarta entrada en la victoria de la semana pasada sobre los Cubs que aseguró la Serie de Comodines. “Lo que espero con ganas es simplemente unirnos como grupo, y vernos triunfar como grupo va a ser algo muy especial”.

Dustin May abre el Juego 3 por Milwaukee, y los veteranos de los Padres lo conocen mejor que a la mayoría de los abridores gracias a sus varios años con el rival Los Angeles Dodgers.

San Diego ha enfrentado a May en 16 apariciones previas desde 2019. May se midió a los Padres tres veces antes esta temporada, e incluso les lanzó un juego de un hit a San Diego con los Cardinals en junio.

“Hemos tenido algo de historia con May, pero tenemos que apegarnos a nuestras fortalezas, apegarnos a lo que hemos estado haciendo”, dijo Machado. “Al final se trata de conseguir ese gran hit en esos grandes momentos, y si podemos, estaremos bien”.

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