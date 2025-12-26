Packers están entre los 11 equipos clasificados y tres lugares siguen abiertos a los playoffs

Los Lions se quedan en casa para los playoffs, los Packers avanzaron a la postemporada y solo queda un lugar disponible en la NFC.

El desastroso desempeño de Detroit en la derrota 23-10 ante Minnesota el día de Navidad eliminó a los Lions (8-8) y permitió a Green Bay (9-5-1) asegurar al menos un puesto de comodín.

Los Packers se unen a los Eagles (10-5), Bears (11-5), Seahawks (12-3), 49ers (11-4) y Rams (11-4). Mientras que los Panthers (8-7) y Buccaneers (7-8) están luchando por el último puesto de playoffs en la NFC.

La victoria de Denver por 20-13 sobre Kansas City el jueves por la noche tiene más cerca a los Broncos (13-3) de ganar la AFC Oeste y el puesto número 1.

Los Patriots (12-3), Bills (11-4), Jaguars (11-4) y Chargers (11-4) también han asegurado puestos en los playoffs. Los Texans (10-5), Steelers (9-6), Colts (8-7) y Ravens (7-8) están luchando por los dos últimos lugares en la AFC.

El partido inaugural de la triple cartelera navideña de la NFL no impactó en los playoffs después de que Dak Prescott y los Cowboys de Dallas vencieran 30-23 a los Commanders de Washington.

Con diez días restantes en la temporada regular, solo Filadelfia ha asegurado el título de división. Once de los 14 puestos de playoffs han sido asegurados y seis equipos están en la carrera por los últimos tres.

Esta es la imagen actualizada de los playoffs:

AFC Este

Nueva Inglaterra asegura con una victoria sobre los Jets y una derrota o empate de Buffalo o un empate contra Nueva York y derrota de los Bills. Buffalo aseguraría con victorias sobre Filadelfia y los Jets y si los Patriots pierden contra los Jets o Dolphins.

AFC Norte

Los Steelers aseguran con una victoria o empate contra los Browns o si los Ravens pierden o empatan con los Packers el sábado por la noche.

Los Ravens asegurarían si Pittsburgh pierde contra Cleveland y ellos vencen a Green Bay y a los Steelers en los dos últimos juegos.

AFC Sur

Jacksonville asegura con una victoria sobre Indianápolis y una derrota o empate de Houston o un empate contra los Colts y una derrota de los Texans.

Houston necesita una victoria o empate sobre los Chargers o una derrota o empate de los Colts para asegurar un puesto en los playoffs. Los Texans pueden ganar la división con victorias sobre los Chargers y Colts en los dos últimos juegos y una derrota de los Jaguars contra Indianápolis o Tennessee.

Los Colts ya no pueden ganar la división y necesitan que Houston pierda contra los Chargers de Los Ángeles el sábado para mantenerse con vida. Indianápolis luego tiene que vencer a Jacksonville el domingo y a los Texans la próxima semana para obtener un puesto de comodín.

AFC Oeste

Los Broncos aseguran si los Chargers pierden o empatan con Houston. Denver también puede asegurar el puesto número 1 de la AFC este fin de semana si los Chargers pierden o empatan y los Patriots pierden y los Bills pierden o empatan y los Jaguars pierden o empatan.

NFC Este

Los Eagles, campeones defensores del Super Bowl, se convirtieron en el primer equipo en ganar la división Este en temporadas consecutivas en dos décadas. Serán el puesto número 2, 3 o 4 de la NFC.

NFC Norte

Chicago asegura con una victoria sobre San Francisco, una derrota de Green Bay o si ambos equipos empatan.

Los Packers tienen que ganar sus dos últimos juegos contra los Ravens y Vikings y los Bears tendrían que ir 0-dos o 0-1-uno para que Green Bay gane la división.

NFC Sur

Carolina asegura con una victoria sobre Seattle y una derrota o empate de Tampa Bay. Los Buccaneers aseguran con victorias sobre Miami y los Panthers en los dos últimos juegos.

NFC Oeste

Los Seahawks aseguran la división con una victoria sobre Carolina y una derrota o empate de los Rams y una derrota o empate de los 49ers o un empate contra los Panthers y derrotas de los Rams y 49ers.

Los 49ers asegurarían la división y el puesto número 1 si vencen a los Bears y Seahawks en sus dos últimos juegos en casa.

Los Rams aún tienen un camino hacia la corona de la división, pero deben terminar con un mejor récord que tanto Seattle como San Francisco.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes