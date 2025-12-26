Jokic logra triple doble con 56 puntos en Navidad y Nuggets vencen a Timberwolves en prórroga

Nikola Jokic brilló en la Navidad con un triple-doble de 56 puntos y estableció un récord de la NBA con 18 unidades en tiempo extra, para guiar el jueves a los Nuggets de Denver hacia una victoria de 142-138 sobre los Timberwolves de Minnesota.

Jokic rompió el récord de Stephen Curry, de 17 puntos en un tiempo extra, establecido en 2016. Se trata del número más alto logrado por cualquier jugador en la prórroga, ya sea en temporada regular o en los playoffs de la NBA.

El serbio añadió 16 rebotes y 15 asistencias, en tanto que Jamal Murray anotó 35 unidades por los Nuggets, quienes mejoraron a una foja de 3-0 esta temporada contra los Wolves

Minnesota cayó pese a una contribución de 44 puntos de Anthony Edwards, sólo para verlo expulsado en el período extra por discutir las decisiones de faltas.

Los Nuggets ganaron a pesar de jugar sin tres titulares, incluido Cameron Johnson, quien se lesionó la rodilla derecha en Dallas el martes por la noche.

Edwards cumplió su predicción de una gran actuación en la noche de Navidad. Lideró a Minnesota de regreso tras un déficit de 15 puntos en los últimos cinco minutos y medio del tiempo regular y encestó un triple con 1,1 segundos restantes en el cuarto periodo para empatarlo a 126.

Edwards añadió siete puntos rápidos mientras los Wolves abrieron el alargue con una racha de 9-0, pero mientras los Nuggets luchaban por regresar, Edwards cometió dos faltas técnicas y fue expulsado.

En la previa del duelo, Edwards le dijo a ESPN: "Voy a tener 30 puntos seguro. Podría tener 40. Pero va a ser una gran noche."

Y vaya que lo fue.

Para Jokic.

_____

