Amen Thompson anota 26 puntos y Rockets propinan paliza navideña a Lakers

Amen Thompson anotó 26 puntos para liderar a seis jugadores con cifras de dos dígitos, y los Rockets de Houston nunca estuvieron en desventaja durante el partido navideño del jueves, en el que propinaron una paliza de 117-96 a Luka Doncic y los Lakers de los Ángeles.

Kevin Durant añadió 25 puntos y nueve asistencias a la causa de los Rockets, quienes pusieron fin a una racha de dos derrotas y mejoraron a un registro de 7-7 como visitantes. Thompson sumó siete rebotes y cinco asistencias.

Doncic anotó 25 puntos y LeBron James agregó 18 por los Lakers, quienes cayeron a 25-27 en su 27ª aparición consecutiva en Navidad y su 52ª en total en una tradición que comenzó en 1949. Han perdido tres compromisos seguidos en general.

Doncic y James se combinaron para atinar cuatro de 11 tiros de tres puntos. También sumaron nueve de las 16 pérdidas de balón de los Lakers.

El esloveno Doncic regresó después de perderse una derrota en Phoenix tras lesionarse la pierna izquierda en un revés ante los Clippers de Los Angeles el fin de semana pasado.

James y Durant se enfrentaron en un duelo entre los jugadores con mayor puntuación en la historia de la NBA. Ningún par de jugadores rivales había entrado a un juego con más puntos combinados en sus carreras.

Alperen Sengun atrapó 12 rebotes para ayudar a los Rockets a dominar los tableros por 48-25. Consiguió tantos como toda la alineación titular de los Lakers combinada.

