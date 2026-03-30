Pacers sacan victoria poco habitual al vencer 135-118 al Heat

Pascal Siakam anotó 30 puntos y Micah Potter sumó 21 e igualó su mejor marca personal con cinco triples para ayudar a los Pacers de Indiana a superar 135-118 al Heat de Miami en una victoria poco habitual el domingo.

Siakam también aportó 11 rebotes y seis asistencias para Indiana, que estaba mermado. Potter anotó 19 unidades y encestó todos sus triples como parte de una ráfaga de 13 tiros de tres en la primera mitad para los Pacers. Kobe Brown fue uno de otros cinco jugadores de Indiana que anotaron en dobles dígitos. Logró un récord personal de 18 tantos, mientras Indiana ganó apenas por segunda vez desde el receso del Juego de Estrellas.

Los Pacers terminaron con 18 triples en su 17ma victoria, igualando a Brooklyn y Washington con la menor cantidad de triunfos en la NBA esta temporada.

La derrota de Miami fue otro golpe potencialmente dañino para sus menguantes esperanzas de evitar el torneo de play-in y conseguir uno de los seis primeros puestos en los playoffs de la Conferencia Este. El Heat ha perdido siete de sus últimos ocho partidos.

Tyler Herro anotó 23 de sus 31 puntos en la primera mitad y el mexicano Jaime Jaquez Jr. añadió 17 para el Heat. El All-Star Bam Adebayo terminó con 15 unidades y 12 rebotes.

Indiana finalmente tomó el control del duelo, de ritmo vertiginoso y muchos puntos, con dos rachas tardías después de que el triple de Brown con cuatro segundos por jugar en el tercer cuarto le diera a los Pacers una ventaja de 108-107. Miami anotó cuatro puntos consecutivos al inicio del cuarto periodo para ponerse arriba 111-110, pero Indiana respondió con una racha de 11-2 para colocar el marcador 121-113 antes de cerrar el partido con un parcial de 14-3 para sentenciarlo.

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