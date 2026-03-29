Los Clippers aplastan 127-113 a unos Bucks diezmados y logran su quinta victoria al hilo

Bennedict Mathurin anotó 28 puntos, John Collins 22 y Kawhi Leonard 20, mientras los Clippers de Los Ángeles superaron 127-113 a los diezmados Bucks de Milwaukee el domingo para lograr su quinta victoria consecutiva.

Darius Garland sumó 15 unidades y 11 asistencias, y Derrick Jones Jr. aportó 13 tantos para Los Ángeles, que encestó 45 de 77 tiros (58,4%).

Gary Trent Jr. registró un máximo de la temporada con 36 puntos para liderar a Milwaukee, que solo tuvo ocho jugadores disponibles. Taurean Prince añadió 18 tantos y AJ Green anotó 15 para los Bucks, que han perdido 10 de sus últimos 12 partidos.

Los Bucks se mantuvieron cerca al inicio y perdían 29-25 tras el primer cuarto, con Trent anotando 11 unidades, incluidos tres de cinco desde la línea de tres.

Los Clippers comenzaron a despegar en el segundo periodo y llegaron al descanso con ventaja de 57-46, después de haber liderado por hasta 16. Leonard tenía 15 puntos en la primera mitad.

Brook Lopez, integrante del equipo campeón de la NBA de 2021 de los Bucks, fue homenajeado con un tributo en video en su primera visita de regreso a Milwaukee. Le señalaron una falta técnica cuando los equipos se dirigían a los vestuarios al descanso.

Los Ángeles superó a Milwaukee 39-28 en el tercer cuarto y amplió su ventaja hasta 24 puntos en el cuarto antes de que los Bucks se acercaran a 11 en los minutos finales.

El juego descuidado perjudicó a Milwaukee, que cometió 22 pérdidas de balón que derivaron en 33 puntos de los Clippers.

Giannis Antetokounmpo se perdió su séptimo partido consecutivo con Milwaukee por una hiperextensión de la rodilla izquierda y una contusión ósea. El dos veces MVP ha disputado apenas 36 partidos esta temporada, la cifra más baja de su carrera.

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