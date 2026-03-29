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Nacionales ganan la serie inaugural en Chicago con triunfo 6-3 sobre Cachorros

NACIONALES-CACHORROS
NACIONALES-CACHORROS (AP)

Joey Wiemer y el venezolano Keibert Ruiz conectaron jonrones y los Nacionales de Washington se llevaron la serie inaugural de la temporada con una victoria el domingo 6-3 sobre los Cachorros de Chicago.

Jake Irvin (1-0) permitió dos carreras y tres hits, con siete ponches y una base por bolas en cinco entradas, y Clayton Beeter, el último de cuatro relevistas de Washington, lanzó una novena entrada en blanco para lograr su primer salvamento. Washington ganó dos de tres en la serie.

Alex Bregman conectó dos jonrones solitarios —los primeros desde que se unió a los Cachorros como agente libre— e Ian Happ añadió uno.

Brady House y Daylen Lile pegaron sencillos consecutivos con dos outs ante Shota Imanaga (0-1) en la primera entrada, y Wiemer siguió con su segundo jonrón de la temporada para darle a Washington una ventaja de 3-0.

Imanaga también permitió el triple de Wiemer abriendo la cuarta, pero lo dejó varado allí al retirar a los siguientes tres bateadores. Wiemer se fue de 3-3 con una base por bolas.

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Por los Nacionales, los venezolanos Andrés Chaparro de 3-0, Keibert Ruiz de 3-1 con una anotada y tres remolcadas.

Por los Cachorros, el venezolano Moisés Ballesteros de 4-0.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

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