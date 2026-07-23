Los Tigres superan 5-1 a los Cachorros con un jonrón de 3 carreras de Hao-Yu Lee

Keider Montero y cuatro relevistas se combinaron para permitir apenas cuatro hits, Hao-Yu Lee conectó un jonrón de tres carreras y los Tigres de Detroit vencieron 5-1 a los Cachorros de Chicago la noche del miércoles.

Spencer Torkelson también disparó un cuadrangular por los Tigres, que ganaron cinco de sus últimas seis series, incluidas dos barridas.

Montero (7-5) ponchó a ocho y permitió una carrera con tres imparables —uno de ellos el 17mo jonrón de Seiya Suzuki en la primera entrada.

Drew Sommers, Drew Anderson y Kyle Finnegan se combinaron para permitir apenas un hit antes de que Kenley Jansen asegurara el juego con una novena entrada sin hits.

En la cuarta entrada, Lee conectó una recta que viajó 389 pies hacia el jardín izquierdo para un cuadrangular de tres carreras que rompió el empate y le dio a los Tigres una ventaja de 4-1. Torkelson empató el juego 1-1 en la segunda con su jonrón hacia el jardín entre izquierdo y central, el 19no de la temporada.

Zach McKinstry coronó la anotación con un doble en la novena por Detroit.

Colin Rea (7-7), de Chicago, permitió cuatro carreras con seis hits y ponchó a cinco en cinco entradas.

Los Cachorros habían ganado tres series consecutivas.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes