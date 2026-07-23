Chiefs presentan primeros diseños de nuevo estadio techado de 3.000 millones que abrirá en 2031

Los Chiefs de Kansas City presentaron e miércoles las primeras imágenes de su nuevo estadio techado de 3.000 millones de dólares, cuya inauguración está prevista para 2031.

El estadio, completamente cerrado, contará con paneles translúcidos en el techo y un exterior simétrico y curvo. El nuevo recinto también rendirá homenaje al Arrowhead Stadium, la casa de los Chiefs desde 1972, y tendrá capacidad para unas 70.000 personas, con una grada superior ondulada en las zonas de anotación.

Los Chiefs anunciaron a finales de diciembre que se mudaban de su histórica sede en el Arrowhead Stadium, cruzando la frontera estatal entre Kansas y Missouri. La mudanza se produjo después de que los legisladores de Kansas votaran para permitir que el estado emitiera poco más de 2.400 millones de dólares en bonos para cubrir cerca del 60% del costo del estadio, un nuevo complejo de entrenamiento, además de espacios comerciales y de entretenimiento.

El estadio se construirá en Kansas City, Kansas, cerca del Kansas Speedway y de un distrito comercial conocido como The Legends. La zona también alberga el Sporting Park, la sede del equipo de la MLS Sporting Kansas City, y un estadio de béisbol de ligas menores.

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