Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Otto López pega jonrón, suma otro juego de varios hits y Marlins vencen 4-2 a Rangers

RANGERS-MARLINS
RANGERS-MARLINS (AP)

El dominicano Otto López conectó un jonrón, Xavier Edwards pegó un sencillo impulsor en la quinta entrada y los Marlins de Miami vencieron el miércoles 4-2 a los Rangers de Texas.

El batazo de dos carreras de López en la octava, ante el relevista Cole Winn, le dio su 33er juego de múltiples imparables y elevó su promedio de bateo —el mejor de las Grandes Ligas— a .340. López también conectó un sencillo.

Los Marlins mejoraron a 16-5 en junio, la mejor marca de las Grandes Ligas. Miami tiene foja de 42-39 a mitad de temporada y ha ganado cinco series consecutivas en casa.

Edwards rompió el empate 1-1 con su carrera impulsada ante Jacob

Pérez, quien permitió tres hits, tuvo un conteo de lanzamientos limitado en su primera aparición desde que salió de la lista de lesionados, y su actuación terminó después de 4 2/3 entradas y 68 lanzamientos. El derecho no había lanzado desde que sufrió una distensión en el muslo derecho ante Toronto el 27 de mayo.

Relacionados

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in