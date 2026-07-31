Osmar Olvera y Rut Páez suman sus segundos oros para México en los clavados de Santo Domingo 2026

Osmar Olvera obtuvo su segunda medalla de oro de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe, aunque el laureado mexicano tuvo que sufrir hasta el último clavado para asegurar el título en el trampolín de 3 metros sincronizado.

El doble medallista olímpico y campeón del mundo hizo dupla con Juan Manuel Celaya para subir a lo más alto del podio de Santo Domingo 2026 en el Centro Acuático Juan Pablo Duarte.

Olvera y Celaya completaron la final con 419.34 puntos, imponiéndose sobre los colombianos Luis Uribe y Sebastián Morales con 414.99. Los dominicanos Frandiel Gómez y José Calderón (345.57) se quedaron con el bronce.

México se complicó la conquista del oro por una mala ejecución en el quinto intento, en el que Olvera, quien en el día previo se alzó el oro en el trampolín de 1 metro, pidió que se repitiera al reclamar una obstrucción.

Obligada a sacar la casta por su condición de medallistas de plata en la prueba en los Juegos Olímpicos de París 2024, la pareja mexicana recibió 88.92 puntos en el último clavado. Lo hizo con una ejecución de dos vueltas y media al frente con tres giros en posición carpada (V).

Olvera y Celaya también se consagraron campeones mundiales en 2025.

Los clavadistas mexicanos también celebraron el oro de Rut Páez en la final femenina de trampolín de un metro al redondear un acumulado de 265.20 puntos.

Páez quedó por delante de la colombiana Daniela Zapata, plata con 253.35 unidades. La cubana Prisis Ruiz completó el podio con 248.50 puntos.

Fue el segundo oro de Páez en Santo Domingo, ya que el día previo se alzó con el título del trampolín de 3 metros sincronizado.

Al atardecer el viernes, México se aproximaba a superar la barrera de las 200 medallas en total. La delegación suma 82 preseas de oro, 59 de plata y 44 de bronce para acumular 185.

Colombia le persigue con 43 de oro, 50 de plata, 28 de bronce para 121 en total. Cuba (17 oros), Venezuela (13), Guatemala (10), la anfitriona República Dominicana (10) y Puerto Rico se encolumnan en los siguientes puestos.

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