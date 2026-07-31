El español Santi Denia, nuevo seleccionador de República Checa tras aciago Mundial

El entrenador español Santi Denia asumió el viernes el cargo de seleccionador de la República Checa convirtiéndose en el primer extranjero en el puesto.

La federación checa de fútbol informó que el técnico de 52 años firmó un contrato por dos años con una opción de ampliarlo por otros dos.

El presidente de la federación, David Trunda, presentó a Denia en una conferencia de prensa en Praga.

“Apreciamos enormemente que un experto con tal trayectoria y una inmensa experiencia a nivel internacional se incorpore a la selección checa”, dijo Trunda.

Denia señaló que "estoy feliz de estar aquí y estoy extremadamente motivado, porque considero que es una gran oportunidad dirigir a la selección checa”.

“El fútbol checo tiene una historia magnífica y, sinceramente, lo considero un gran honor estar aquí”, añadió.

Denia sustituyó a Miroslav Koubek, quien renunció tras la eliminación temprana del equipo en el Mundial.

Koubek reconoció su responsabilidad por los malos resultados en el Mundial, donde los checos perdieron ante Corea del Sur y México y empataron con Sudáfrica. Los checos terminaron en el último lugar del Grupo A con un punto.

Denia fue defensa central en el Atlético de Madrid (1994-2005) y disputó dos partidos con la selección.

Como entrenador, condujo a España al oro en los Juegos Olímpicos de París 2024. También conquistó los títulos europeos con las selecciones españolas Sub17 (2017) y Su19 (2019).

Más recientemente estuvo al frente del Al Shahania, un club de Qatar.

Su primera gran tarea en el cargo será medirse con rivales difíciles en la Liga A de la Liga de Naciones. Los checos abren la competencia recibiendo a Croacia el 26 de septiembre en un grupo que también incluye a Inglaterra y a la campeona mundial España.

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