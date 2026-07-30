Junior cae ante su filial en la Copa Colombia con Luis Díaz en la grada

Luis Díaz vivió la “magia” de la Copa FA cuando jugó con Liverpool. Lo que presenció de sus antiguos equipos en Colombia fue algo completamente distinto.

Díaz estuvo presente en el estadio Romelio Martínez para presenciar una de las sorpresas más impactantes de la Copa Colombia en la memoria reciente.

El poderoso Junior quedó eliminado del torneo de a manos de Barranquilla FC, su propio club filial de segunda división que se impuso 5-3 en una tanda de penales la noche del miércoles.

Quien observó cómo se desarrollaba el drama desde las gradas fue Díaz, la estrella colombiana de 29 años que juega en el Bayern Múnich. El ex delantero de Liverpool inició su carrera con Barranquilla antes de ascender a Junior en 2017 y, con el tiempo, dar el salto a Europa con el Porto.

“Es vergonzoso lo que pasó, no por quitarle méritos a ellos sino porque en ninguno de los dos partidos pudimos sostener el resultado”, dijo Yimmi Chará, unas de las figuras de Junior. "Sabíamos que ellos nos los iban a hacer complicado y no pudimos sostener el resultado”.

Barranquilla se medirá a continuación con el Millonarios de Bogotá en la próxima ronda. ¿Ocurrirá otra sorpresa?

“Hicieron dos buenos partidos son muchachos que conocemos, algunos incluso los tuvimos aquí el año pasado", dijo Alfredo Arias, el técnico de Junior. "Si deseábamos que alguien nos eliminara era el Barranquilla, mi deseo es que le vaya lo mejor de aquí en adelante”

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