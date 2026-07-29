Orioles remontan un 7-0 para vencer a Tigres en 12 entradas y arruinar el posible adiós de Skubal

Colton Cowser conectó un sencillo que rompió el empate en la 12ª entrada, culminando la remontada de los Orioles de Baltimore tras estar abajo por siete carreras para vencer 10-9 a los Tigres el miércoles y arruinar la posible despedida de Tarik Skubal de Detroit.

Los aficionados le dieron varias ovaciones de pie a Skubal, un objetivo codiciado de cara a la fecha límite de canjes del lunes, mientras llevaba una blanqueada hasta la séptima entrada, pero Baltimore se abalanzó sobre el bullpen de los Tigres. Los Orioles perdían 7-0 después de seis entradas y habían sido superados 21-0 en los últimos 15 episodios, pero anotaron cinco veces en el séptimo y dos en el octavo.

Baltimore anotó dos veces en la 11ma, pero Spencer Torkelson, de Detroit, respondió con un jonrón de dos carreras —el 100º de su carrera— al primer lanzamiento en la parte baja del inning.

El roletazo de Cowser por el centro con dos outs puso a Baltimore arriba 10-9 en la 12ª, y Grant Wolfram (4-2) consiguió los dos primeros outs en la parte baja de la entrada.

Andrew Kittredge entró con corredores en segunda y tercera y retiró al venezolano Eduardo Valencia para lograr su cuarto salvamento.

A Skubal le faltaba un out para irse del montículo con siete entradas sin permitir carreras, pero su jornada terminó en cambio con un sencillo productor del dominicano Leody Taveras con dos outs.

Con Skubal en el clubhouse, Baltimore convirtió una carrera en cinco.

El relevista Kyle Finnegan dio base por bolas a Jeremiah Jackson para llenar las bases, y el bateador emergente Jackson Holliday conectó un sencillo que empujó dos al jardín central. Después de que Holliday se robó la segunda, Taylor Ward pegó un sencillo que generó otras dos, recortando la ventaja de los Tigres a 7-5.

A Skubal se le cargaron tres carreras; ponchó a seis y otorgó una base por bolas.

El triple de dos carreras de Coby Mayo empató el juego con un out en la octava, pero Drew Anderson ponchó a los siguientes dos bateadores para evitar que Baltimore se fuera arriba.

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