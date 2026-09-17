Orioles envían a Jackson Holliday a la lista de lesionados por inflamación en muñeca izquierda

Los Orioles de Baltimore colocaron al segunda base Jackson Holliday en la lista de lesionados de 10 días el miércoles por una inflamación en la muñeca izquierda.

La medida, con efecto retroactivo al martes, se anunció poco antes de que los Orioles enfrentaran a los Mets de Nueva York. Baltimore (74-78) comenzó la noche a tres juegos de los Medias Blancas de Chicago por el último puesto de comodín de la Liga Americana.

Holliday fue reemplazado en el roster por el infielder cubano José Barrero, cuyo contrato fue seleccionado desde Triple-A Norfolk.

Holliday, de 22 años, es hijo del ex jardinero de Grandes Ligas Matt Holliday y fue la selección número 1 del draft amateur de 2022. Batea para .229 con siete jonrones, 30 carreras impulsadas y ocho bases robadas en 98 juegos esta temporada. Se perdió los primeros 48 partidos mientras se recuperaba de una cirugía para extirpar el hueso ganchoso de la mano derecha.

Holliday se fue de 2-4 en la victoria del lunes 2-1 sobre los Mets, pero batea para .196 con 24 ponches en 102 turnos al bate en sus últimos 25 juegos.

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