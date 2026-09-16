Bills inauguran su nuevo estadio en duelo estelar contra Lions

El olor a coche nuevo del Highmark Stadium de los Bills de Buffalo ya se le ha pasado un poco a Josh Allen, poco más de un mes después de que se inaugurara la reluciente instalación de 2.100 millones de dólares.

Así que disculpen al quarterback por formar parte de una pequeña minoría que se niega a dejarse llevar por la mayor expectación que se siente en la ciudad ante el hecho de que los Bills reciban a los Lions de Detroit en el primer partido de temporada regular en su nueva casa, la noche del jueves.

“Ya hemos estado ahí un par de veces. Siento la misma emoción independientemente del estadio en el que juguemos. Así que el objetivo es el objetivo, y es ponerse 1-0 (esta semana)”.

Por mucho que Allen quiera restarle importancia al momento, el partido se presenta en horario estelar e incluye numerosos actos musicales, entre ellos la actuación de OneRepublic en el descanso, y a dos de las ofensivas más potentes de la NFL.

Los Bills incluso estrenaron césped nuevo al volver a colocar tepes en todo el campo de hierba después de que el mes pasado mostrara señales de desgaste.

“Es mucho más firme”, señaló el tackle derecho Spencer Brown.

Buffalo viene de una victoria 36-31 para abrir la temporada en Houston, en la que Allen participó en los cuatro touchdowns y selló el triunfo con su 26ta serie ganadora de partido en su carrera.

Detroit, mientras tanto, arrancó con una victoria 31-30 en tiempo extra ante Nueva Orleans, en la que Jahmyr Gibbs y Amon-Ra St. Brown anotaron dos veces cada uno, y el resultado se decidió por el intento fallido de conversión de dos puntos de los Saints.

Ambos equipos afrontan una recuperación corta, pero los Lions en particular saben que tendrán que lidiar con un ambiente ensordecedor.

Si los partidos de los Bills eran ruidosos en su antigua casa —que ahora yace en escombros al otro lado de la calle—, la nueva instalación tiene una disposición vertical de asientos y una cubierta diseñada para proyectar el estruendo hasta niveles casi ensordecedores sobre el campo.

“Voy a decirles a los muchachos, especialmente a los jugadores jóvenes, que lo absorban”, dijo el entrenador de los Lions Dan Campbell.

“Es un entorno nuevo, y este es el primero en ese lugar, el bautizo. Son cosas que nunca olvidas. Algún día se lo cuentas a tus nietos, así que disfrútenlo”.

Joe Brady, en su primera temporada como entrenador de los Bills, Joe Brady, aconsejó a sus jugadores que disfruten el momento sin dejarse atrapar demasiado por el ambiente.

"Es una oportunidad para mostrar nuestra convicción sobre lo que creemos y no sentir que tenemos que montar un espectáculo. Me preocupa más tratar de dar una cátedra”, afirmó.

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El redactor de deportes de AP Larry Lage en Detroit contribuyó a este informe.

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