Medias Rojas firman a inicialista Nathaniel Lowe cortado por Nacionales la semana pasada

Los Medias Rojas de Boston firmaron al primera base Nathaniel Lowe con un contrato de un año el lunes, dos días después de que fuera liberado por los Nacionales de Washington.

Para hacer espacio en el roster, los Medias Rojas colocaron al jardinero Rob Refsnyder en la lista de lesionados de 10 días debido a una distensión muscular en su lado izquierdo.

Lowe, de 30 años, tiene un promedio de bateo de .263 en su carrera con 105 jonrones, 397 carreras impulsadas y 384 anotadas en siete temporadas con los Rays, Rangers y Nacionales. Ganó un Guante de Oro mientras ayudaba a Texas a ganar la Serie Mundial de 2023 antes de ser traspasado a Washington después de la temporada 2024.

Para los Nacionales conectó 16 cuadrangulares con 68 carreras impulsadas mientras bateaba un .216, el peor promedio de su carrera, en 119 juegos antes de ser designado para asignación el jueves pasado. Fue liberado dos días después.

También el lunes, los Medias Rojas informaron que el lanzador derecho Tanner Houck se sometió a una cirugía de codo que puso fin a su temporada. Houck, un All-Star la temporada pasada, ingresó a la lista de lesionados a mediados de mayo con una distensión del flexor derecho después de tener un récord de 0-3 con una efectividad de 8.04 en nueve aperturas.

En otros movimientos, los Medias Rojas llamaron al infielder/jardinero Nate Eaton de Triple-A Worcester y designaron al receptor venezolano Ali Sánchez para asignación.

