Olson conecta jonrón por 4to juego seguido, Suárez poncha a nueve y Bravos vencen 6-3 a Nats

Matt Olson disparó un jonrón por cuarto juego consecutivo, el venezolano José Suárez lanzó siete sólidas entradas y los Bravos de Atlanta vencieron el martes 6-3 a los Nacionales de Washington en el primer juego de una doble cartelera.

Jurickson Profar y Olson sonaron jonrones consecutivos como parte de un racimo de cinco carreras en el cuarto inning. Olson llegó a 27 jonrones esta temporada y ha conectado uno en cuatro juegos consecutivos por primera vez desde septiembre de 2023.

Olson también conectó un doble. Batea para .556 (10 de 18) con cuatro jonrones, tres dobles, siete carreras impulsadas y siete carreras anotadas en sus últimos cuatro juegos.

En su primera apertura para los Bravos, Suárez (2-0) permitió dos carreras y cinco hits, ponchando a nueve y otorgando dos bases por bolas. El cubano Raisel Iglesias se encargó de la novena entrada para su 26to rescate.

El venezolano Ronald Acuña Jr. bateó tres sencillos.

Por los Bravos, Acuña de 4-3. El dominicano Vidal Bruján de 4-2, una anotada y dos remolcadas.

Por los Nacionales, el colombiano Jorge Alfaro de 4-1, una impulsada.

___

Deportes AP: https://apnews.com/deportes