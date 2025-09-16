Crisis de lesiones en el PSG se alivia antes de abrir defensa en la Champions League

El campeón europeo Paris Saint-Germain no estará tan diezmado como se temía inicialmente cuando comience la defensa de su título de la Liga de Campeones.

El PSG extendió su inicio perfecto en la Ligue 1 con una cuarta victoria consecutiva el fin de semana, pero la victoria se vio empañada por las lesiones de Khvicha Kvaratskhelia, Lee Kang-in y Lucas Beraldo. Los tres se vieron obligados a abandonar el campo.

Sin embargo, el club informó el martes, en la víspera de recibir al Atalanta de Italia, en el Parque de los Príncipes, que sólo Beraldo permanecía "bajo tratamiento" tras una torcedura del tobillo izquierdo.

La actualización fue un alivio para el PSG, que echará de menos a los delanteros Ousmane Dembélé y Désiré Doué para el encuentro.

El técnico Luis Enrique dijo que Lee estaba disponible mientras que la condición de Kvaratskhelia será evaluada nuevamente. El extremo se lesionó una pantorrilla el domingo durante la victoria 2-0 ante Lens.

"Con Kvara necesitamos ver cómo se siente después del entrenamiento", dijo Luis Enrique en una conferencia de prensa.

El PSG se consagró en la Liga de Campeones en mayo al vapulear 5-0 al Inter de Milán, el resultado más abultado en una final.

Fuera de las lesiones, el PSG ha tenido un gran comienzo de la nueva temporada. Se alzaron con la Supercopa de la UEFA al vencer a Tottenham.

Luis Enrique dijo que ganar una segunda Liga de Campeones consecutiva es un objetivo que está al alcance.

“Creo que conseguir la primera Champions League siempre es lo más difícil”, dijo Luis Enrique. “A veces, los jugadores y los aficionados no piensan que son capaces de ganar un trofeo así. Ahora saben que es posible. Somos capaces de ganar la Champions League. Por supuesto, será difícil, pero espero que con la mentalidad que tenemos podamos mejorar y tener una gran temporada”.

Luis Enrique está entre los técnico que han ganado la Liga de Campeones con múltiples clubes. Lo hizo con el Barcelona en 2015.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes