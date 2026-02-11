Franjo von Allmen atrapa su 3er oro y la NHL regresa oficialmente a los Juegos Olímpicos

El suizo Franjo von Allmen se proyecta como la gran revelación de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina tras atrapar su tercera medalla de oro. Jordan Stolz tiene un oro y apunta a tres más. Mientras que Chloe Kim y un grupo de estrellas de la NHL apenas están comenzando.

Von Allmen se consagró el miércoles en el super-G en Bormio para convertirse en el tercer hombre con tres oros en esquí alpino en una misma edición de los Juegos de Invierno. La última vez ocurrió en 1968.

Sin embargo, eso no es una prioridad para Von Allmen, quien manifestó que simplemente se mantiene en el momento. En cuanto a la historia, añadió que “quizá en unos años sea importante para mí”.

Von Allmen ganó el descenso el sábado y, junto con Tanguy Nef, se llevó el combinado por equipos el lunes.

El primero de cuatro posibles

Jordan Stolz ganó el primero de lo que podrían ser cuatro oros en estos Juegos Olímpicos de Invierno, en los 1.000 metros de patinaje de velocidad masculino.

Además, el joven de 21 años estableció un récord olímpico, pero tuvo que esperar más de lo habitual para que se confirmara su victoria después de que le dieron a otro patinador una repetición después de ser golpeado durante su carrera.

Cuando el neerlandés Joep Wennermars no logró superar a Stolz, llegó el momento de que el estadounidense diera una demorada vuelta olímpica.

Las estrellas de la NHL regresan al hielo olímpico

El disco se puso en juego en el hockey masculino el miércoles, marcando el regreso de los jugadores de la NHL a los Juegos por primera vez desde 2014.

Comenzó con un nuevo espectáculo de Juraj Slafkovsky.

El delantero eslovaco que deslumbró en los Juegos Olímpicos de 2022 como MVP del torneo con 17 años regresó como estrella de la NHL con los Canadiens de Montreal y retomó donde se quedó hace cuatro años.

Slafkovsky terminó con dos goles, incluido el que abrió el torneo, y una asistencia para que Eslovaquia sorprendiera con una victoria 4-1 sobre Finlandia, el campeón olímpico de 2022.

La NHL optó por no darle permiso a sus atletas para los Juegos Olímpicos de Pyeongchang 2018, y los problemas de calendario relacionados con la pandemia llevaron a la liga a saltarse los Juegos de Beijing 2022.

Kim arranca a toda velocidad

El camino de Chloe Kim hacia el triplete de títulos inició de forma prometedora en la ronda de clasificación del halfpipe a pesar de que llevaba un soporte en el hombro.

Después de que una lesión en el hombro interrumpiera su preparación para los Juegos, Kim atribuyó a su memoria muscular y a un hombro “muy bien portado” que le permitió avanzar a la final del jueves.

En otras pruebas en las montañas, Elizabeth Lemley y Jaelin Kauf ganaron oro y plata para Estados Unidos en baches de esquí estilo libre femenino. La anfitriona Italia sumó su tercer oro cuando Andrea Voetter y Marion Oberhofer ganaron sorpresivamente una nueva prueba: luge doble femenino.

El noruego Jens Luraas Oftebro superó a sus rivales y avanzó abriéndose paso entre nieve profunda y pastosa para ganar el oro en la prueba de colina normal del combinado nórdico. Y en el biatlón individual femenino de 15 kilómetros, Julia Simon se convirtió en la primera francesa en ganar el oro y su compañera Lou Jeanmonnot se llevó la plata.

Equipo de Canadá, “destrozado” tras un tiroteo

El equipo canadiense en los Juegos Olímpicos de Invierno emitió un comunicado en el que afirma estar “destrozado” tras despertar con la noticia de un tiroteo escolar mortal en Tumbler Ridge, Columbia Británica.

“Nuestros pensamientos están con las familias que han perdido a seres queridos, con quienes están heridos y con toda la comunidad de Tumbler Ridge”, señaló el comunicado.

El enfrentamiento entre el atleta ucraniano Vladyslav Heraskevych y el Comité Olímpico Internacional continúa después de que decidiera entrenar con un casco decorado con retratos de ucranianos muertos en ataques rusos, muchos de ellos atletas. El COI dice que no permitirá el casco en competencia.

