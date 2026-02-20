Juegos Olímpicos de Invierno 2026: cómo ver todas las competencias en línea y por televisión

Los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 continúan en Milán-Cortina, donde Matt Weston buscará esta noche la primera medalla para el equipo británico en la prueba masculina de skeleton.

En los últimos Juegos Olímpicos de Invierno, celebrados en Pekín, Noruega encabezó el medallero con 16 oros, por delante de Alemania, Estados Unidos y la anfitriona China.

Milano-Cortina 2026 dará comienzo el 4 de febrero, con la ceremonia de apertura dos días más tarde, el 6 de febrero, y se prolongará hasta la ceremonia de clausura, el 22 de febrero. A lo largo de los 19 días que durará la competición en Italia, se otorgarán 116 medallas.

Los eventos se dividen en cuatro zonas geográficas principales: Milán (sede de las ceremonias y de deportes como el hockey sobre hielo, el patinaje de velocidad y el patinaje artístico), Valtellina (sede de las pruebas de esquí acrobático y snowboard, entre otras), Cortina (sede del esquí alpino femenino y de deportes sobre hielo como el curling, el skeleton y el luge) y Val di Fiemme (donde tendrán lugar los saltos de esquí y el esquí de fondo).

¿Cómo puedo ver los Juegos Olímpicos de Invierno?

Las Olimpiadas de Invierno 2026 podrán verse en línea y en distintos canales según la región. En Latinoamérica, la transmisión estará disponible principalmente a través de AMX y Claro Sports. En México, también podrán seguirse por Televisa, Canal 9, TUDN y la plataforma de streaming ViX, que contará con cobertura complementaria. En Estados Unidos, los Juegos serán transmitidos por la cadena NBC y su servicio de streaming Peacock, que ofrecerá la cobertura en línea de las competencias.