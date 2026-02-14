Canadá recibe advertencia tras acusaciones de trampa e insultos en curling olímpico de invierno

El mundo, a menudo sereno, del curling se ha caldeado en los Juegos Olímpicos de Invierno, ya que las acusaciones de trampa y las palabrotas audibles eclipsaron un combativo partido entre dos de los mejores equipos masculinos.

Marc Kennedy, de Canadá, se ofendió cuando el rival sueco Oskar Eriksson lo acusó de “doble toque” —es decir, tocar la piedra otra vez después de soltarla inicialmente por la pista de hielo— durante la victoria de Canadá por 8-6 en la fase de todos contra todos, el viernes por la noche.

Kennedy recurrió repetidamente a insultos para negar que hubiera infringido alguna regla. El partido se detuvo brevemente mientras se cruzaban acusaciones y Kennedy discutía con integrantes del equipo sueco al otro lado del hielo.

“No me gusta que me acusen de hacer trampa después de 25 años en el circuito y cuatro Juegos Olímpicos”, señaló Kennedy de 44 años.

“Así que le dije dónde podía metérselo. Porque somos el equipo equivocado para hacer eso”, añadió.

Eriksson señaló que simplemente quería que todos “jugaran con las mismas reglas”.

“Queremos un juego lo más deportivo, honesto y limpio posible”, afirmó, “por eso lo señalamos en cuanto veo que el segundo jugador canadiense está, a mi juicio, tocando la piedra”.

World Curling informó el sábado que habló con los responsables del equipo canadiense después del partido y emitió una advertencia verbal por el lenguaje utilizado por Kennedy. World Curling indicó que “más comportamientos inapropiados... darían lugar a sanciones adicionales”, incluida una posible suspensión.

Las reglas establecen que una piedra debe lanzarse usando el mango que va en la parte superior y que debe soltarse de la mano antes de llegar a la línea de hog. En los Juegos Olímpicos, esa es la línea verde gruesa en cada extremo.

Las repeticiones parecían mostrar a Kennedy soltando la piedra usando el mango y luego tocándola de nuevo —esta vez en el granito, no en el mango— con un dedo extendido mientras se acercaba a la línea de hog, algo que no está permitido por el reglamento.

En los primeros ends del partido, Suecia notificó a los oficiales sus quejas. Luego, un oficial permaneció en la línea de hog durante tres ends para vigilar a los jugadores canadienses y no se registraron infracciones, confirmó World Curling en su comunicado del sábado.

El curling no utiliza repeticiones de video para revisar decisiones del juego.

“Las decisiones tomadas durante un partido son definitivas”, indicó World Curling.

El organismo rector añadió que, a partir de la sesión de la tarde del sábado —en la que compiten tanto Canadá como Suecia—, dos oficiales se desplazarán observando los lanzamientos a lo largo de los cuatro partidos.

___

