Okamoto pega jonrón 22 e iguala marca de Ohtani en triunfo de Azulejos 5-3 ante Padres

Kazuma Okamoto conectó su jonrón número 22 para empatar a Shohei Ohtani con la mayor cantidad lograda por un novato nacido en Japón en una temporada en las Grandes Ligas, y guió a los Azulejos de Toronto a una victoria la noche del viernes de 5-3 sobre los Padres de San Diego.

Okamoto disparó un batazo de tres carreras que rompió el empate hacia las gradas del jardín izquierdo ante un sinker de 95 mph del relevista Jhony Brito, con un out en la quinta entrada.

Okamoto, de 30 años, conectó su primer grand slam el miércoles en San Francisco.

Los Azulejos cortaron una racha de tres derrotas consecutivas, mientras le propinaron a los Padres su 11.ª derrota en 14 juegos.

Mason Fluharty (4-0) se llevó la victoria. Louis Varland permitió una carrera con tres hits en la novena para apuntarse su 19.º salvamento.

Los Azulejos sacaron del juego al abridor JP Sears (2-2) con sencillos antes y después del primer out de la quinta entrada, antes de que Guerrero recibiera a Brito con un sencillo impulsor de una carrera.

Shane Bieber, de Toronto, permitió dos carreras y seis hits en 4 2/3 entradas en su cuarta apertura de la temporada. No debutó en la campaña sino hasta el 23 de junio debido a fatiga en el antebrazo.

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