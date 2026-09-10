Los Rams de Los Ángeles llegan por fin a Melbourne, confiados en su plan de viaje ante 49ers

Los Rams de Los Ángeles finalmente aterrizaron en Australia poco antes del amanecer del jueves, y esperan regresar a casa antes de que se ponga el sol el viernes.

Apenas tendrán unas 36 horas en Melbourne entre sus vuelos de 15 horas, pero el entrenador Sean McVay sigue confiado en que este itinerario inusual les brinda a los Rams su mejor oportunidad de abrir la temporada regular con una difícil victoria sobre los 49ers de San Francisco.

“Estamos bien descansados. Nos sentimos bien”, dijo McVay el jueves después de la breve práctica de los Rams en el Marvel Stadium, el recinto con techo retráctil ubicado a apenas 3 1/2 kilómetros del escenario del partido, el Melbourne Cricket Ground.

McVay agregó que muchos de sus jugadores “pudieron dormir toda la noche” durante el viaje desde Los Ángeles. “Los muchachos estaban cómodos y parecían frescos. Descansen bien esta noche y estén listos para darle con todo mañana”.

Antes de que los Rams enfrenten a los 49ers en el MCG, con capacidad para 100.000 personas, en un partido que comienza a las 10:35 de la mañana hora local, pasaron su único día libre en Melbourne descansando, realizando un entrenamiento ligero e intentando captar un pequeño sabor de la ciudad cosmopolita que alberga el primer partido de temporada regular de la NFL en Australia.

Es solo una fracción de la experiencia que han disfrutado los Niners, que llevan más de una semana en Australia. Pero los Rams decidieron hace meses prescindir de las partes divertidas de un viaje internacional para centrarse en la continuidad, mantener sus relojes biológicos en horario de California y minimizar las distracciones de los viajes internacionales.

“Obviamente, nos encantaría tener la oportunidad de conectar un poco más con los aficionados de aquí, pero hicimos lo que pudimos (hoy), saliendo y probando algo de café y caminando por las calles", comnetó el receptor Davante Adams. "Tuvimos la oportunidad de conocer y ver a algunos de los aficionados, así que hicimos todo lo que pudimos con nuestro calendario de viaje”.

La estrategia de los Rams no ha sido bien recibida en Australia, donde muchos aficionados esperaban más tiempo cara a cara con un equipo que intenta construir una base de apoyo como uno de los clubes de la NFL designados para promoción en el país. McVay y la directiva de los Rams han escuchado las críticas, pero no han afectado su convicción en una estrategia de viaje que usaron por primera vez la temporada pasada para un partido en Londres, aunque fue un trayecto mucho más corto desde la costa este de Estados Unidos que este viaje a través del Pacífico.

“No haríamos nada si no creyéramos que es lo mejor para nuestros jugadores", señaló McVay. "No digo que tengamos todas las respuestas, pero queríamos mantener a nuestros muchachos en un ritmo y una rutina normales el mayor tiempo posible, y sentimos que (el plan) va a ser algo que nos va a venir bien”.

Stafford sabe que la sensatez de los Rams será juzgada retroactivamente por lo bien que jueguen contra sus archirrivales del Oeste de la NFC. San Francisco ha ganado 11 de los 19 enfrentamientos entre los clubes durante las carreras paralelas como entrenadores de McVay y Kyle Shanahan.

Y aunque los Rams han ganado cuatro de los últimos cinco, esa derrota fue una humillante sorpresa en casa propinada por un plantel de los Niners al que le faltaban la mayoría de sus mejores jugadores.

“Todo se va a reducir a: ¿qué tan bien nos sentimos mañana? Creo que todos nos vamos a sentir realmente bien", dijo Stafford. "Estamos emocionados de comenzar una nueva temporada con un montón de caras nuevas, y salir ahí a atacar el partido. ... Creo que los muchachos estarán cansados en el momento adecuado y listos para darle con todo por la mañana”.

Y si los Rams vuelven a ganar con su estrategia de viajar tarde, a Adams no le sorprendería que otros equipos copien en el futuro la innovación de McVay, tal como han hecho con tantos aspectos de sus esquemas ofensivos.

“Probablemente deberían. Si funciona, si no está roto, no lo arregles. Eso es lo que dicen”, expresó Adams.

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