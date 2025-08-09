Kershaw vence a Scherzer en duelo de Cooperstown; jonrón de Betts da triunfo a Dodgers ante Azulejos

Clayton Kershaw superó a Max Scherzer en un enfrentamiento para la historia, mientras que Mookie Betts conectó un jonrón e impulsó tres carreras para llevar el viernes a los Dodgers de Los Ángeles a una victoria de 5-1 sobre los Azulejos de Toronto.

En un raro duelo entre los últimos miembros en unirse al club de los 3.000 ponches, Kershaw y Scherzer lanzaron seis entradas efectivas cada uno.

Kershaw (6-2), de 37 años, permitió una carrera y siete hits, además de recetar cuatro ponches.

Scherzer (2-2), de 41 años, cedió dos carreras y seis hits. Ponchó a cinco y otorgó tres bases por bolas.

Ambos ases veteranos han ganado tres premios Cy Young y muy probablemente se dirigen al Salón de la Fama.

Betts les dio a los Dodgers una ventaja de 2-1 con un jonrón de dos carreras contra Scherzer en el quinto episodio. Con dos outs, Shohei Ohtani conectó un doble de terreno. Betts siguió con un batazo de 389 pies por el jardín izquierdo para su primer jonrón desde el 5 de julio.

Los Ángeles sumó tres carreras en el séptimo. Betts impulsó la primera con un rodado, y Ohtani anotó cuando el relevista Louis Varland otorgó una base por bolas con las bases llenas a Will Smith.

El dominicano Teoscar Hernández añadió un elevado de sacrificio que impulsó a Betts.

Ohtani terminó con tres hits y anotó dos veces.

Daulton Varsho sumó tres hits por los Azulejos, quienes tomaron una ventaja de 1-0 con un sencillo impulsor de Addison Barger con dos strikes contra Kershaw en el segundo.

Por los Azulejos, el dominicano Vladimir Guerrero Jr. de 3-1. El mexicano Alejandro Kirk de 4-0.

Por los Dodgers, el dominicano Teoscar Hernández de 3-1 con una remolcada. El cubano Andy Pagés de 4-1.