Ofensivas de la NFL logran una de las semanas inaugurales con más puntos en la historia

Las ofensivas no necesitaron tiempo para sacudirse el óxido.

Encendieron el marcador en una de las semanas inaugurales con más puntos en la historia de la NFL.

Los Bears vencieron 59-37 a Carolina y se quedaron a tres puntos de igualar el récord de Atlanta, vigente desde hace 53 años, de más puntos en la Semana 1. El partido tuvo 1.030 yardas totales y la mayor cantidad de puntos combinados (96) en un juego inaugural.

Josh Allen condujo a los Bills a una actuación sorprendente contra la antes férrea defensa de Houston en una victoria como visitantes por 36-31. Los Texans permitieron la segunda menor cantidad de puntos (17,4 por partido) y la menor cantidad de yardas (277,2 por partido) en 2025. Pero Allen lanzó para 334 yardas y Buffalo anotó en ocho de sus 11 posesiones antes de arrodillarse para asegurar la victoria en el primer partido del entrenador Joe Brady.

Diez equipos anotaron más de 30 puntos, y seis sumaron al menos 24 en la primera mitad.

Quizá los titulares no necesiten jugar en la pretemporada. Los quarterbacks estuvieron en forma de mitad de campaña, ya que 13 registraron un índice de pasador superior a 100.

Todas esas prácticas conjuntas debieron beneficiar más a las ofensivas que a las defensas.

Uno de los objetivos del equipo de Chicago fijados por el entrenador Ben Johnson es romper el récord de la NFL de más puntos en una temporada. Johnson cree que los Bears aún tienen margen para mejorar pese a anotar touchdowns en sus últimas cuatro series.

“Todavía hay varias cosas ahí que no me gustaron, solo desde la perspectiva de la banda”, comentó Johnson.

Los equipos han combinado 750 puntos antes del partido Broncos-Chiefs del lunes por la noche. El récord en la Semana 1 es 791, establecido en 2012.

Aquí hay 10 conclusiones de los partidos del domingo:

Caleb bajo control

Caleb Williams inició su segunda temporada en la ofensiva de Johnson jugando como alguien que va a ser candidato al MVP. Hizo lanzamientos precisos, jugadas grandes con las piernas y estuvo al mando de la ofensiva de Chicago de principio a fin.

Los Ravens fueron dominantes

Lamar Jackson, Derrick Henry y los Ravens lucieron impresionantes en una victoria 41-23 en Indianápolis, que le dio al entrenador Jesse Minter su primer triunfo. Baltimore tiene expectativas altas y los jugadores clave del equipo estuvieron espectaculares.

Jackson, quien lidió con lesiones la temporada pasada, jugó como un dos veces MVP. Henry, de 32 años, corrió como si tuviera 22. Zay Flowers tuvo el mejor partido de su carrera.

Los Colts han perdido ahora ocho partidos seguidos después de comenzar 8-2 el año pasado. El quarterback Daniel Jones fue ineficaz en su primer juego desde que se rompió el tendón de Aquiles, y la defensa fue mala.

Debut impresionante para los Giants de John Harbaugh

John Harbaugh tuvo un día mejor que su hermano Jim. Jaxson Dart, Cam Skattebo y los Giants de Nueva York derrotaron 28-20 a Dallas en su primer partido con su nuevo entrenador. Los Giants jugaron como los viejos equipos de Ravens de Harbaugh. Controlaron el balón durante casi 37 minutos y mantuvieron fuera del campo a Dak Prescott y a los creadores de jugadas de los Cowboys.

La ofensiva de Mike McDaniel se apagó

Justin Herbert y los Chargers tuvieron un inicio irregular en el primer partido de Mike McDaniel como coordinador ofensivo, y los Cardinals dieron la mayor sorpresa de la semana con una victoria 26-14 en Los Ángeles.

El entrenador novato Mike LaFleur presentó un excelente plan de juego y el QB Jacoby Brissett lo ejecutó bien para liderar a Arizona, que era un no favorito por 9 ½ puntos.

Las jugadas grandes impulsan a Filadelfia

Jalen Hurts y los Eagles tuvieron altibajos en el primer partido del coordinador ofensivo Sean Mannion, y dependieron de jugadas grandes para superar la inconsistencia. Hurts hizo suficientes jugadas de impacto para conducir a Philadelphia a una victoria 24-22 que quedó asegurada cuando la defensa detuvo una conversión de 2 puntos. Saquon Barkley consiguió la mitad de sus 83 yardas por tierra en una carrera de 42 yardas. Va a necesitar más carriles para correr.

Los Packers aún no pueden ganar sin Micah

Los Packers sacaron a Kyler Murray del partido y tenían una ventaja de 12 puntos en la segunda mitad, pero vieron a Carson Wentz liderar la remontada de los Vikings para una victoria 39-22. Green Bay cayó a 0-6 sin el defensor Micah Parsons, quien todavía se recupera de una cirugía del ligamento cruzado anterior. Jordan Love y la ofensiva no pueden permitirse seguir cometiendo tantos errores.

Los Bengals atormentan a Baker Mayfield

Los Bengals reforzaron una defensa que necesitaba desesperadamente una renovación, y dio resultados de inmediato. Dexter Lawrence, Jonathan Allen y otros nuevos titulares acosaron a Baker Mayfield durante todo el partido en una victoria 33-27. Mayfield perdió tres balones sueltos en su primer juego desde que firmó un nuevo contrato. Joe Burrow no tuvo que ser prolífico gracias a las cuatro pérdidas de balón de Tampa Bay.

Shough madura sobre la marcha

El intento de remontada de los Saints se quedó corto en tiempo extra cuando el entrenador Kellen Moore fue por la victoria y Detroit detuvo la conversión de 2 puntos. Pero la actuación de Shough es motivo de optimismo. Superó un mal inicio, mostró aplomo y madurez, y cerró fuerte para ayudar a New Orleans a recuperarse de un déficit de 21-0.

El mismo Watson de siempre

Los números de Deshaun Watson no cuentan la verdadera historia. Los Browns fueron superados y arrollados 34-10 por los Jaguars. Cuesta imaginar que Watson sea el titular en el debut en casa de Cleveland en la Semana 3.

El último viaje necesita ayuda

Aaron Rodgers comenzó su última temporada en la NFL con una victoria en su reencuentro con el entrenador Mike McCarthy. Los Steelers vencieron 20-13 a los Falcons, diezmados por las lesiones, y al quarterback de tercer equipo Cooper Rush. Rodgers se siente claramente cómodo en la ofensiva de McCarthy y, a los 42 años, sigue siendo un pasador de élite. Pero DK Metcalf tuvo dificultades y el juego terrestre fue deslucido.

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Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP