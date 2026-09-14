Zverev fue el mejor en los Grand Slams este año, pero no se llama el mejor tenista

Alexander Zverev conquistó dos títulos de Grand Slam y alcanzó otra final este año. Fue el mejor jugador en los torneos de mayor calado.

Sin embargo, no está listo para denominarse como el mejor jugador del tenis.

Ben Shelton pareció dispuesto a, al menos, considerarlo después de que Zverev lo venciera 6-3, 7-6 (2), 5-7, 6-2 el domingo en la final del Abierto de Estados Unidos para sumar ese trofeo al título de Roland Garros que ganó en junio.

“Eres uno de los mejores jugadores del mundo, quizá el mejor jugador del mundo este año”, le dijo Shelton a Zverev durante la ceremonia de entrega del trofeo.

Este año, por supuesto, fue diferente al año pasado.

Las lesiones de Alcaraz y Sinner

Carlos Alcaraz atrapó el título del Abierto de Australia, pero luego se perdió Roland Garros y Wimbledon por una lesión en la muñeca derecha. Se lastimó en abril y después no volvió a jugar hasta el US Open. Jannik Sinner venció a Zverev en la final de Wimbledon, pero luego el número uno del tenis masculino no pudo jugar en Nueva York por una lesión de rodilla.

Sinner y Alcaraz se enfrentaron en las últimas tres finales de Grand Slam en 2025.

Zverev tomó todo eso en cuenta cuando le preguntaron si se consideraba el mejor jugador del tenis masculino.

“Con Jannik Sinner lesionado y Carlos Alcaraz regresando de una lesión después de cuatro meses, ahora mismo, en este momento, probablemente sí. Con ambos sanos y ambos en su mejor nivel, quizá no”, expresó Zverev tras tomarse una pausa para responder a la pregunta.

“Pero si hablamos de ahora mismo, con Jannik lesionado y Carlos volviendo de una lesión, quizá. Quiero decir, hace cuatro o cinco meses, cuando ambos estaban sanos, yo no lo era. Perdía contra Jannik todo el tiempo. Así que, si todos están sanos, creo que Jannik sigue por delante. Es así de simple”, reflexionó.

Zverev hizo su trabajo en los grandes al vencer a los jugadores que acudieron.

Terminó con marca de 25-2 en los cuatro torneos más importantes y fue el único hombre que alcanzó las semifinales en los cuatro. Obligado a disputar partidos a cinco sets en cada una de las dos primeras rondas del US Open, el primer cabeza de serie del cuadro masculino en hacerlo en la era abierta, que data de 1968, no volvió a ceder un set hasta la final.

Shelton, que puede sacar a más de 140 mph, afirmó que Zverev tiene el mejor servicio del circuito.

“Creo que si combinas eso con lo bueno que es como tenista más allá del saque, ya sabes lo completo que es, ha mejorado muchísimo en la red”, comentó Shelton. “Se mueve a nivel élite midiendo 6,7 pies (2.01 metros). Tiene mucho alcance, así que resta muy bien. Sólido desde el fondo y también uno de los más en forma del circuito. Sí, es un rival difícil, 100%”.

El trabajo duro le da frutos a Zverev en 2026

Shelton también señaló que Zverev trabaja más duro que cualquiera que él conociera, y el alemán pareció más dispuesto a coincidir con esa valoración que con la de ser el mejor jugador.

“Creo que estoy ahí arriba, sin duda, porque lo he dicho antes: no creo que sea el más talentoso de ninguna manera. No creo que tenga un talento dado por Dios como algunos otros”, manifestó Zverev. “Creo que la mayor parte de mi tenis viene del trabajo duro, de muchas horas en la cancha, y de muchas horas en el gimnasio y en la pista. Así es como juego al tenis”.

El trabajo duro lo ayudó a volver a escalar hacia la cima después de una grave lesión de tobillo que sufrió en las semifinales de Roland Garros en 2022, y finalmente a ganar el trofeo del US Open que pensó que debía haber tenido dos años antes.

Zverev ganó los dos primeros sets contra Dominic Thiem y se quedó a dos puntos de la victoria antes de convertirse en el primer hombre en desperdiciar una ventaja de dos sets y perder en la final desde 1949. Esa derrota fue más fácil de digerir una vez que por fin logró consagrarse en París, y más aún después de que sumó otro trofeo y el cheque de 5,5 millones de dólares para el campeón el domingo.

“Creo que las cicatrices de la final de 2020, como que desaparecieron después de que gané en París”, dijo Zverev. “Lo dije en Wimbledon. Aunque perdí la final, disfruté el partido, disfruté estar en la final de un Grand Slam, disfruté jugar en la Cancha Central, disfruté jugar frente a un público increíble, frente a algunas celebridades y todo eso. Disfruté hacerlo.

“Mientras que antes de ganar en París, sentía mucho estrés todo el tiempo, porque siempre había un signo de interrogación: ¿Alguna vez ganaré uno? Lo que pienso ahora es más bien una alegría jugar ese tipo de finales”.

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El redactor deportivo de AP Eric Núñez en Nueva York contribuyó a este informe.

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