O'Hearn conecta doble de 3 carreras y Padres se acercan a playoffs al vencer 7-3 a Medias Blancas

Ryan O'Hearn conectó un doble de tres carreras que rompió el empate en una sexta entrada de cuatro anotaciones por los Padres de San Diego, quienes se acercaron a su segunda aparición consecutiva en los playoffs al vencer el sábado 7-3 a los Medias Blancas de Chicago.

Jackson Merrill conectó un jonrón al inicio de la segunda entrada y anotó tres carreras. O'Hearn sumó tres hits y dio el batazo decisivo en la sexta, cuando San Diego aprovechó tres lanzamientos descontrolados y tres bases por bolas para poner fin a la faena del abridor venezolano Yoendrys Gómez (3-3).

El dominicano Fernando Tatis Jr. inició el inning y la remontada con un sencillo, y anotó desde tercera cuando su compatriota Manny Machado sacó a Gómez del juego con un sencillo que empató el encuentro.

Fraser Ellard caminó a tres de sus cinco rivales y permitió el hit decisivo cuando O'Hearn vació las bases con un lineazo de doble al jardín izquierdo, que puso la pizarra 5-2.

Gavin Sheets conectó un sencillo impulsor en el octavo episodio contra su antiguo equipo, y los Padres se llevaron la victoria después de perder dos duelos seguidos. San Diego (84-71), que posee el segundo comodín, comenzó la noche con un “número mágico” de cuatro para juegos asegurar un lugar en los playoffs.

Yu Darvish duró cuatro entradas y dos tercios, en las que permitió dos carreras y seis hits. El cubano Adrian Morejón (13-5) luego trabajó un capítulo y un tercio.

Los Medias Blancas perdieron por séptima vez en ocho juegos.

Por los Padres, los dominicanos Tatis de 5-1 con dos anotadas, Machado de 5-1 con una anotada y una empujada, Ramón Laureano de 4-0. Los venezolanos Luis Arráez de 5-1 con una remolcada, Freddy Fermín de 4-2.

Por los Medias Blancas, los cubanos Miguel Vargas de 4-2 con una empujada, Édgar Quero de 4-0. El venezolano Lenyn Sosa de 4-1 con una anotada y una remolcada.