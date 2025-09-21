Stay up to date with notifications from The Independent

O'Hearn conecta doble de 3 carreras y Padres se acercan a playoffs al vencer 7-3 a Medias Blancas

Andrew Seligman
Sábado, 20 de septiembre de 2025 23:41 EDT
PADRES-MEDIAS BLANCAS
PADRES-MEDIAS BLANCAS (AP)

Ryan O'Hearn conectó un doble de tres carreras que rompió el empate en una sexta entrada de cuatro anotaciones por los Padres de San Diego, quienes se acercaron a su segunda aparición consecutiva en los playoffs al vencer el sábado 7-3 a los Medias Blancas de Chicago.

Jackson Merrill conectó un jonrón al inicio de la segunda entrada y anotó tres carreras. O'Hearn sumó tres hits y dio el batazo decisivo en la sexta, cuando San Diego aprovechó tres lanzamientos descontrolados y tres bases por bolas para poner fin a la faena del abridor venezolano Yoendrys Gómez (3-3).

El dominicano Fernando Tatis Jr. inició el inning y la remontada con un sencillo, y anotó desde tercera cuando su compatriota Manny Machado sacó a Gómez del juego con un sencillo que empató el encuentro.

Fraser Ellard caminó a tres de sus cinco rivales y permitió el hit decisivo cuando O'Hearn vació las bases con un lineazo de doble al jardín izquierdo, que puso la pizarra 5-2.

Gavin Sheets conectó un sencillo impulsor en el octavo episodio contra su antiguo equipo, y los Padres se llevaron la victoria después de perder dos duelos seguidos. San Diego (84-71), que posee el segundo comodín, comenzó la noche con un “número mágico” de cuatro para juegos asegurar un lugar en los playoffs.

Yu Darvish duró cuatro entradas y dos tercios, en las que permitió dos carreras y seis hits. El cubano Adrian Morejón (13-5) luego trabajó un capítulo y un tercio.

Los Medias Blancas perdieron por séptima vez en ocho juegos.

Por los Padres, los dominicanos Tatis de 5-1 con dos anotadas, Machado de 5-1 con una anotada y una empujada, Ramón Laureano de 4-0. Los venezolanos Luis Arráez de 5-1 con una remolcada, Freddy Fermín de 4-2.

Por los Medias Blancas, los cubanos Miguel Vargas de 4-2 con una empujada, Édgar Quero de 4-0. El venezolano Lenyn Sosa de 4-1 con una anotada y una remolcada.

