O'Brien, Luzardo, Ashcraft y Contreras elegidos como reemplazos para el Juego de Estrellas

Los lanzadores Paul Skenes, Jacob Misiorowski y Max Meyer quedaron descartados para el Juego de Estrellas de la próxima semana y fueron reemplazados el martes por Riley O'Brien, de San Luis; el venezolano Jesús Luzardo, de Filadelfia; y Braxton Ashcraft, de Pittsburgh.

Además, el primera base venezolano de Boston Willson Contreras fue elegido como reemplazo del dominicano Vladimir Guerrero Jr., de Toronto, quien ha optado por descansar su dolorida espalda durante el receso.

Cuando Skenes, de los Piratas; Misiorowski, de Milwaukee; y Meyer, de Miami, fueron seleccionados para el equipo de estrellas de la Liga Nacional el sábado, ya tenían programado abrir los últimos juegos de sus equipos antes del receso el domingo.

Eso dejó a los tres serpentineros probablemente no disponibles para lanzar en el Juego de Estrellas del 14 de julio.

O’Brien suma 22 salvamentos en 26 oportunidades esta temporada, con 35 ponches en 36 1/3 entradas y una efectividad de 3,72.

Luzardo tiene marca de 7-4 con una efectividad de 3,75 y 125 ponches en 103 1/3 entradas. Ashcraft, en su segunda temporada en las Grandes Ligas, tiene récord de 9-3 con una efectividad de 3,24 en 18 aperturas, con 122 ponches en 108 1/3 entradas.

Los tres lanzadores sustitutos son All-Stars por primera vez.

Contreras, ahora cuatro veces All-Star, va camino a tener la temporada más productiva de su carrera de 11 años, en su primera campaña con los Medias Rojas.

Llegó a la jornada del martes bateando para .284, con 20 jonrones y 59 carreras impulsadas.

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